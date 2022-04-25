因國安法被約談 香港民研所鍾劍華離港赴英

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（中央社記者張謙香港25日電）香港親泛民主派的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華昨天離港遠赴英國，稱早前曾被警方根據「港區國安法」約談，離港是要「避秦」。

鍾劍華昨天在社交平台留言，聲稱自己已離港，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。

明報今天在報導中表示，鍾劍華昨晚深夜接受查詢時說，他正在外地轉機前往英國，並指早前曾被警方根據「港區國安法」約談，但不便透露詳情。

據報導，鍾劍華被問到離港的原因時說，他已在社交網站作出解釋，形容離開是「避秦」。

報導引述民研所主席及行政總裁鍾庭耀說，民研所一切正常，將會如常運作。

但他同時指出，民研所每半年都會檢視和調整工作，現時已開始檢視，預計兩個月內完成。

民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在港大任職的鍾庭耀創立。

香港回歸以來，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分，以及對香港前途信心等。

民意研究計畫一向被標籤為親泛民的民意組織，這也導致鍾庭耀一直被親政府建制派及北京方面抨擊。

2019年初，鍾庭耀以助理教授身分自港大退休，其後自行註冊成立了民研所並擔任主席，前香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華擔任現職至今。

去年初，數十名泛民人士遭警方拘捕及調查，事件涉及2020年泛民為立法會選舉進行的初選，警方指初選的目的可能干犯港區國安法的「顛覆國家政權罪」。當時鍾庭耀被帶走助查。（編輯：陳沛冰）1110425