總統：將公布淨零排放路徑圖 鼓勵投入綠色能源

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總統蔡英文（右）7日接見第15屆「國家卓越成就獎」等得獎人致詞表示，政府將公布台灣淨零排放的路徑圖，也會積極協助企業建立減碳的能量，並且鼓勵投入綠色能源，讓台灣企業在全球供應鏈，持續占有關鍵地位。中央社記者鄭傑文攝 111年3月7日

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文今天說，政府將公布台灣淨零排放的路徑圖，也會積極協助企業建立減碳的能量，並且鼓勵投入綠色能源，讓台灣企業在全球供應鏈，持續占有關鍵地位。

蔡總統今天在總統府接見第15屆「國家卓越成就獎」、第6屆「國家傑出執行長獎」、第39屆「國家傑出經理獎」得獎人，並恭喜這些經理人脫穎而出。

蔡總統提到，高階經理人面對疫情的挑戰，一定會做出許多因應作為，讓企業能夠繼續順利運作，在台灣經濟發展過程中，大家都是中流砥柱，她要對大家的貢獻表達最高的肯定、感謝。

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蔡總統說，接下來台灣經濟要維持發展動能，推動數位轉型是非常重要的策略與工作，政府將在今年成立數位發展部，整合各部會的數位資源，全力協助產業推動數位轉型，讓數位應用的優勢，帶動各個產業的創新發展。

此外，蔡總統表示，面對國際2025年的淨零排放趨勢，歐盟規畫採行碳邊境調整以及國際大廠的綠色供應鏈要求等等挑戰，政府將公布台灣淨零排放的路徑圖，也會積極協助企業建立減碳的能量，並且鼓勵投入綠色能源，讓台灣企業在全球供應鏈，持續占有關鍵地位；政府會做企業最重要的後盾，也期待有高階經理人的支持協助，一起讓台灣拿出更耀眼的經濟表現。（編輯：翟思嘉）1110307