澳洲昆士蘭豪雨致災 吳釗燮轉達蔡總統慰問

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）澳洲昆士蘭州東南部豪雨造成2萬人受災、11人罹難，外交部長吳釗燮已代表蔡總統向澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）表達誠摯慰問；露珍怡對台灣政府與人民的關懷表示感謝。

總統府發言人張惇涵透過新聞稿指出，台灣與澳洲是共享普世價值的民主夥伴，今年也適逢澳洲駐台辦事處設立40週年，台澳雙方不僅近年互相支持與合作的力道愈來愈強，台澳雙方情誼也愈來愈友好深化。此次澳洲遭逢極端氣候導致的天災傷損，相信台灣人民同感不捨關懷。台灣也將持續關心當地災情與後續重建工作狀況。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前確診感染COVID-19，張惇涵說，蔡總統也向莫里森表達誠摯關心，希望莫里森總理在致力於救災公忙之餘，也能早日康復。

外交部並表示，據駐布里斯本辦事處回報，目前無台灣民眾因洪災傷亡、受困。

外交部發布新聞稿指出，駐布里斯本辦事處處長陶令文總領事已致函昆州州長帕拉斯澤（Annastacia Palaszczuk）及布里斯本市長席里納（Adrian Schrinner），代表台灣政府向受災人士表達關懷與慰問，並感謝昆州第一線防洪及救難人員的辛勞。

外交部指出，駐布里斯本辦事處所在辦公大樓電梯設備因受洪災影響，日前進行安檢維修暫停對外開放，駐處已將領事服務暫時移至「昆士蘭台灣中心」辦理。

駐處將在辦公大樓開放出入，且經檢視電梯運作正常後，預定於3月9日重新開放領務大廳服務民眾。詳細情形可參考駐布里斯本辦事處官網相關公告（http://roc-taiwan.org/aubne）。

外交部指出，澳洲昆士蘭州東南部因連日豪大雨，首府布里斯本創下百年以來單日最高降雨量紀錄，自2月26日起陸續傳出洪水災情，昆州東南部淹水面積高達3.4萬平方公里，布里斯本市中心也有多處積水，數千人緊急撤離。澳洲媒體報導，受災人數已近2萬人，至今有11人不幸罹難，災情導致相關損失預計將高達數10億澳元。

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外交部指出，目前雖無台灣民眾受傷受困，但大布里斯本地區部分街道仍因積水或災後清理，交通略受影響，請當地台灣民眾外出時務必小心。外交部與駐布里斯本辦事處將隨時密切注意災情發展。

外交部指出，民眾如在當地遭遇急難需要緊急協助，請即撥打駐布里斯本辦事處（轄區昆士蘭州、北領地）緊急聯絡電話：+61-437921436；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。（編輯：郭無患）1110307