桃園慈文安居社宅動土 300戶預計2024年完工

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國家住宅及都市更新中心指出，桃園市「慈文安居」為國家住都中心桃園首案，7日開工動土，將興建地下2層及地上14層的社宅，戶數合計共300戶，預計民國113年完工，目前全台灣社宅累計已決標戶數達1萬5765戶。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）行政院長蘇貞昌今天出席桃園慈文安居社宅動土典禮時指出，社宅是總統蔡英文重大政見，也是政府奮鬥目標，政府會努力做到。國家住都中心表示，此案合計300戶，估2024年完工。

蘇貞昌致詞時表示，住宅提供遮風避雨的溫暖，沒有房子的人最能體會其必要，而社會住宅是蔡總統的重大政見，也是政府奮鬥的目標，政府一定會努力做到，讓民眾能享有社宅的好處，也希望大家繼續為社宅的興辦一起努力。

內政部長徐國勇與會表示，桃園市政府的社會住宅是發動最多、最快，因為具有托嬰、幼托、長照等設施及很好的公共空間，社會住宅已變成鄰善設施；此外，也感謝國防部、桃園市府等機關與內政部合作，提供優質地點，內政部將積極推行社會住宅政策，如期如質完成。

桃園市長鄭文燦會中指出，中央、地方合作興建社會住宅，是幫助弱勢家庭及年輕人走入社會的第1哩路，為減輕入住者經濟負擔，社宅以租賃方式提供家具，是循環經濟的作法。

此外，桃園市也是推動包租代管第1名的城市，未來也希望與國家住宅及都市更新中心展開更多合作，除一般租戶，大學生宿舍也在規劃中，將成為市民及年輕人實現人生夢想最有力的後盾。

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國家住都中心表示，慈文安居社宅基地為跨部會以及地方攜手合作成果，配合國防部全力倡導的「三安政策」中有關軍人安家、軍眷安心政策，完工後不僅照顧國軍夥伴，更提供在地居民更多居住選擇。

國家住都中心指出，桃園市慈文安居社宅為國家住都中心在桃園首案，將興建地下2層及地上14層的社宅，戶數合計共300戶，預計於民國113年完工。目前全台灣社宅累計已決標戶數達1萬5765戶。（編輯：戴光育）1110307