聖露西亞駐台大使11日離任 吳釗燮代表蔡總統授勳

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外交部長吳釗燮（右）7日代表總統蔡英文頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的聖露西亞駐台大使羅倫（左），表彰羅倫駐台期間對深化台露兩國邦誼的努力與卓越貢獻。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）聖露西亞駐台大使羅倫11日即將離任，外交部長吳釗燮今天代表總統蔡英文頒贈他「大綬景星勳章」，肯定他駐台近4年期間對於增加兩國邦誼的貢獻。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮代表蔡總統授勳聖露西亞駐台大使羅倫（H.E. Edwin Laurent），各國駐台使節及羅倫國內各界友人也出席觀禮。

外交部指出，吳釗燮致詞時肯定羅倫自107年6月駐節台灣近4年期間，提升台露兩國關係不遺餘力，並積極推動雙方高層互訪及各項交流與合作，同時透過舉辦各類文化活動，增進兩國人民的相互瞭解及情誼。吳釗燮也預祝羅倫一切順利，歡迎羅倫有空經常回台與友人同聚。

外交部指出，羅倫致詞時感謝各界在他駐台期間的協助及友誼，並對獲頒「大綬景星勳章」的殊榮表達誠摯感謝。羅倫表示，此一勳章象徵台露兩國堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係，台露兩國共享民主、自由、法治的普世價值，在面對全球安全、國際經貿、氣候變遷與COVID-19疫情等挑戰與威脅之際，相信兩國將更密切合作、共同因應。

外交部指出，羅倫學識卓越，外交資歷豐富，駐台期間廣結各界友人，經常赴大學院校與台灣學者及青年學子交流互動，積極推廣聖露西亞文化的軟實力，有助增進台灣民眾對聖露西亞的認識。（編輯：謝佳珍）1110307