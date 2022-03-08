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侯友宜：國民黨與民意落差大 改革要符合人民期待

2022/3/8 12:14（3/8 13:12 更新）
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國民黨中常委選舉選風備受關注，黨中央喊改革。新北市長侯友宜（前左）8日接受媒體聯訪表示，國民黨意與民意落差大，雖然改變為時已晚，但總比不做好，改革路線一定要符合國家、人民期待。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月8日
國民黨中常委選舉選風備受關注，黨中央喊改革。新北市長侯友宜（前左）8日接受媒體聯訪表示，國民黨意與民意落差大，雖然改變為時已晚，但總比不做好，改革路線一定要符合國家、人民期待。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月8日
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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）國民黨中常委選舉選風備受關注，黨中央喊改革。新北市長侯友宜今天說，國民黨意與民意落差大，改變為時雖晚，但總比不做好，改革路線一定要符合國家、人民期待。

新北市長侯友宜今天上午到新北市政府警察局主持警政工作會報，他會前接受媒體聯訪時，針對中國國民黨中常委選風引質疑將改革一事表示，國民黨在這段時間以來，「黨意跟民意落差蠻大的」。

侯友宜直言，民意很期待國民黨改變，但國民黨卻錯失很多機會。期待國民黨更快速大幅改變，不要大家一而再、再而三地反映很多問題也都不變，期待一個跟民意結合的政黨，不要再拖了。

媒體追問侯友宜，有沒有希望走哪條路線。侯友宜表示，他相信國民黨的問題大家都很清楚，符合民意才是應走的路線，永遠要以國家、人民利益為最大考量，絕對不是以個人、以黨、以派為主，改革路線一定要符合國家、人民的期待，這才是對的。

國民黨中常委選舉結果日前出爐，但選舉期間頻傳包括換票、請客、送禮等傳言，國民黨昨天表示，將成立中常委選制改革小組，擬定未來中常委選舉制度採分區制，具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低席次等改革方向。（編輯：郭諭儒）1110308

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