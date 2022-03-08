逃生通道堆積雜物 徐國勇：要求消防局增檢查次數

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委莊競程今天質詢時說，台中市興中街大樓火災造成嚴重傷亡，燒出公安問題，包括屋主在樓梯間堆積雜物等；內政部長徐國勇說，已要求消防署發文到各地消防局，增加檢查次數。

台中市興中街一處大樓火災釀6死6傷，警方7日逮捕積欠房租又養羊遭阻起糾紛的鄭男，並訊問涉堆雜物影響逃生的莊姓女屋主，警方訊後8日上午依公共危險罪嫌等將2人移送台中地檢署偵辦。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

莊競程質詢時表示，過去建築法令規定，15層樓以上的集合住宅，才需要申報公安，去年高雄城中城大火案之後，已經更改規定，8層樓就要申報，但這棟起火的大樓僅7樓不需要做公安申報。

莊競程指出，台中發生這起意外令人感到痛心，過去因為城中城大火修改相關建築法規申報標準，但在修法後的實際執行，有許多矛盾，例如地方消防局看到現場逃生通道有被擋住這樣的危險，就會告知相關單位處理，甚至消防局表示逃生通道都是都發局業務等，這樣推來推去，該怎麼解決。

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徐國勇說，會再次發文給各地方政府，政府是一體的，這東西都不必推責任，因為出了事情是整個政府都要負責任，內政部在城中城事件發生後，就積極處理相關事項，包括公寓大廈管理條例的修正草案也已送到立法院處理。

徐國勇指出，對於高風險複合式住宅，會要求要積極做相關檢查，而立委提到，關於通道堆放雜物等，他已要求消防署立即發文給各地消防局，請他們會同都發局、環保局等單位，對於已經有這個問題，雖然查察清掉後，還要再增加檢查次數。（編輯：黃國倫）1110308