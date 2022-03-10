藍委再質疑黃偉哲線民案 促轉會：不評論個案

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（中央社記者葉素萍台北10日電）立法院司法法制委員會今邀請促轉會業務報告，國民黨立委曾銘宗質疑「黃偉哲是不是線民」；促轉會代理主委葉虹靈說「不會評論個案」，促轉會調查重點在揭露體制，了解當時黨國體制國民黨如何結合情治機關布建，要還原壓迫體制。

民進黨已經通過徵召台南市長黃偉哲競選連任，不過，黃偉哲是否涉線民案，今天仍成為立法院司法法制委員會焦點。

國民黨立委曾銘宗詢問列席委員會業務報告的葉虹靈，「黃偉哲是不是線民？」葉虹靈則說，促轉會之前再三對外表明立場，促轉會做壓迫體制的釐清訪談調查，是為了還原歷史體制運作的邏輯，以及研議後續相關法治的配套，不是用來揭露個案使用，此外，相關情治機關，包括國安局、調查局對於檔案資訊揭露，目前都有不同的法治意見。

曾銘宗批評，葉虹靈自己說「沒有真相沒有正義」，不該選擇性正義，曾銘宗再問「他（黃偉哲）是不是線民？羅文嘉都覺得他是受害者欸！」曾銘宗並問，「要不要幫他澄清不是線民？」

不過，葉虹靈都回以「不能評論個案」。

葉虹靈說，促轉會做相關調查，重點在體制的揭露，會收錄在總結報告並對外提出，當時的黨國體制國民黨是如何結合不同情治機關，對校園、宗教、黨外人士布建，要把壓迫體制還原，是撰寫調查報告重點，讓民主化後的政府部門、情治機關、國安機關知道過去的錯誤在哪裡。

曾銘宗接著問，「羅文嘉怎麼給他補償？他說他受害啊，要怎麼給他補償？」葉虹靈回應，受害者權利回復草案已送立法院，如果羅文嘉覺得在威權統治受到監控，未來法案通過，若羅文嘉提出申請，承接機構會依法審認。

國民黨立委陳以信質疑，促轉會發動訪談、調查的標準為何？發動的本身是否可能侵害到人權、陷人於罪，現在好像有訪談、約談，這個人就變成線民。

國民黨立委林思銘則說，黃偉哲到底是不是線民，這個陰影不除，大家就會一直懷疑，不揭露真相有違促轉會成立目的。

另外，曾銘宗也關切到國幣改版的議題，葉虹靈說，促轉條例賦予促轉會優先處理的是銅像，至於很多人關心的國幣，則把它放在比較後面的排序，建議其他承接機關再去評估。（編輯：翟思嘉）1110310