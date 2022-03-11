中常委換票賄選疑雲 朱立倫：為防弊要分區選舉

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桃園市政府民政局11日主辦「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，桃園市長鄭文燦（左2）與曾任桃園縣長的國民黨主席朱立倫（左）握手致意。中央社記者葉臻攝 111年3月11日

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（中央社記者葉臻桃園11日電）國民黨中常委選舉換票、賄選傳言不斷，黨主席朱立倫今天說，最重要是黨內改革，現有中常委選舉制度能更符合民意，為了防弊要分區選舉，「我們會很快推出」，也會依黨章查辦。

桃園市政府民政局中午舉行「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，桃園市長鄭文燦、國民黨主席朱立倫、曾任桃園縣長的吳伯雄皆與會出席，彼此互相握手問好。

針對國民黨中常委選舉換票、賄選傳言不斷，中廣董事長趙少康今天說，國民黨應自己清理門戶，不要交檢調，調查期間應凍結中常會、考慮改選等。朱立倫會前接受媒體聯訪。

朱立倫說，目前最重要是黨內要改革，改革一定全力以赴，盡快、盡速，就現有中常委選舉制度能更符合民意，公職能夠過半、人數能夠減少，而且為了防弊要分區選舉，「我們會很快推出」，也會依照所有黨章、黨規嚴格調查、查辦到底，司法是最後手段。

針對韓國第20屆總統大選完成開票，由在野國民力量黨候選人尹錫悅當選，趙少康說要借鏡南韓，在野要合作才能拉下民進黨；朱立倫表示，借鏡就是「做不好就換人」，國民黨也要秉持在野黨精神，團結所有在野力量，將來能獲得民眾更多支持。

針對國民黨的桃園市長人選，外界說台北市議員羅智強是強棒，但黨內也有人屬意前國民黨組發會主委蘇俊賓。

朱立倫表示，羅智強剛剛全國走透透，相信腳踏實地傾聽民意是好事，桃園市長選舉會秉持黨內決議，協調出一位最有民意基礎，最能代表桃園未來的候選人。

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針對高雄市長人選，朱立倫表示，不管是在高雄、嘉義、台南、屏東，相對困難區域，都會透過各種方式，找出在地最適合的候選人，沒限制一定要國民黨籍，但會努力推出候選人，也不排除在野勢力大家合作。

針對國民黨立委吳斯懷說南韓要加強反飛彈系統是挑釁中國，朱立倫說，南北韓局勢跟台海局勢完全不同，南韓保持戰略性的強勢是有必要的，不需要針對南韓軍事部署做太多意見，應該堅定的是中華民國保有國防自主、強化國家安全力量。（編輯：方沛清）1110311