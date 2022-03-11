陳時中：全球生育率下降 台灣今年能平穩就算不錯

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國民黨立委楊瓊瓔11日在立法院會質詢時問，今年生育率預估可否成長；衛福部長陳時中（右）對此答覆表示，全世界受到疫情2年來影響，生育率都在往下降，台灣生育率能夠平穩就算不錯。中央社記者謝佳璋攝 111年3月11日

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（中央社記者范正祥台北11日電）國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院會質詢時問，今年生育率預估可否成長。對此，衛生福利部長陳時中說，全世界受到疫情2年來影響，生育率都在往下降，台灣生育率能夠平穩就算不錯。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。

楊瓊瓔質詢關切台灣生育危機，指出在低薪、高房價之下，許多年輕人不婚，她肯定政府推動相關政策，致力幫助年輕人敢婚、生兒育女。但她也向陳時中追問，預估生育率今年可否成長，能夠增長多少。陳時中對此答覆，能夠平穩就算不錯。

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陳時中指出，推出相關政策，照理講應該都會有效，對於生養品質都會有所幫助，但是生育率能夠平穩就算不錯，全世界受到疫情2年來影響，生育率都在往下降。

對於楊瓊瓔強調人口學政策很重要，蘇貞昌也表示認同。蘇貞昌說，政府用盡全力與誠意，要減輕年輕父母的負擔，希望能夠提高生育率。不過，婚與生都要尊重年輕人，要體會年輕人的心情與困難，政府只能盡全力從環境等各方面改善。（編輯：林興盟）1110311