蘇貞昌談蔣萬安：以禮相待加倍奉還 反之亦然

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（中央社記者葉素萍台北14日電）行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆；蘇貞昌今天說，當天他看蔣萬安質詢聲量態度不一樣，特別提醒蔣萬安，他很希望大家都以禮相待，「我一定加倍奉還，反過來也一樣」。

由於蘇貞昌與蔣萬安因停電議題互嗆，傳出國民黨立法院黨團不排除要暫停、抵制總質詢。

蘇貞昌今天赴台大醫院施打第三劑疫苗，他接受媒體訪問表示，這個時候一起解決國家問題，需要團結努力，就像烏克蘭對抗俄國，也要團結努力。

他說，當俄羅斯侵略烏克蘭時，立法院還來杯葛、占主席台，不但使得立委自己應該行使的職權沒有行使，也妨礙別黨立委行使權利，如果行政院有什麼做不好的地方，請多指教，不過當天蔣萬安質詢時有8位立委質詢，有4位還是國民黨立委，怎麼都沒事，只有蔣萬安會這樣。

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蘇貞昌說，他看當天蔣萬安的質詢聲量態度不一樣，特別提醒蔣萬安「今天你怎麼這樣」，他很希望大家都以禮相待，「我一定加倍奉還，反過來也一樣」。

另外，媒體也問到，台電在台南、萬華地區的停電，遭批評台電專業被政治耽誤的說法，蘇貞昌說，這些年來，台電能源轉型以及各方的服務，甚至於班班有冷氣、校校會發電，台電備極辛苦，也做得很努力，但大家也注意到，還有些電網韌性要加強，有些管理要再教育，這一方面應該進一步檢討加強，都要求要做到。（編輯：郭無患）1110314