朱立倫稱國民黨是團結聯盟 支持侯友宜蔣萬安

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）國民黨立委蔣萬安、新北市長侯友宜講重話要黨中央改革，被形容為「反朱聯盟」；國民黨主席朱立倫今天說，蔣萬安昨天講得好，（國民黨）現在是團結聯盟，他支持侯友宜、蔣萬安。

中國國民黨主席朱立倫今天到彰化縣芳苑鄉陸續參訪畜牧場、水耕農場了解農業現況。對於「反朱聯盟」的說法，朱立倫接受媒體聯訪時說，蔣萬安委員昨天講得很好，現在是團結聯盟，「只有民進黨希望我們對立，希望對我們見縫插針，我們都是團結的，我已經說過，朱立倫不但支持侯友宜、支持蔣萬安」，也希望擴大支持群眾，獲更多中間選民、無黨籍朋友的支持。

行政院長蘇貞昌與蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆，媒體提問對蘇貞昌指蔣萬安是小混混的看法。朱立倫說，這兩天大家見識到耍嘴皮的行政院長、耍嘴皮又不做事的閣揆，大家覺得很難過，院長就好好做事，不要耍嘴皮，地方都說「欠電的電火球真沒效」，拜託，電火球要有電，不能缺電。

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有關台北市議員羅智強展開桃園行腳，朱立倫表示，羅智強走完全台灣謝票後，感受到很多地方都受歡迎，到桃園多走走，「我說過還要到高雄走走，哪一天我們還一起相約要去走墾丁，我覺得這都是好事，也許我也要邀他來彰化走一走」，就是讓他們能用在地力量，在地一步一腳印，才會得到大家認同。

朱立倫表示，今天參訪畜牧場，包括雞蛋、水耕蔬菜，都是非常優秀的台灣在地農民，尤其水耕蔬菜農場老闆娘，是配合「同舟計畫」回到黨繳費的終身黨員，讓人非常感動，非常謝謝這些在地農民，讓台灣農業能好好發展，尤其絕對不能缺蛋，缺蛋、缺電都很嚴重，希望能有充足的電力和蛋品。（編輯：陳仁華）1110314