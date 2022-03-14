總統：支持打破偏見活動 實現沒有歧視的世界

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天出席駐台使節慶祝婦女節午宴時指出，她要鼓勵大家支持「打破偏見」（#BreakTheBias）活動，共同實現一個沒有歧視的世界，在這個世界上，決定一個人機會和道路的是能力和素養，而不是性別。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統今天出席駐台使節慶祝婦女節午宴。

蔡總統致詞時，首先感謝聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）和澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）再度舉辦這場午宴。她說，雖然國際婦女節是在上週，但今天很高興和大家一起慶祝，並感謝大家為台灣和世界各地的女性樹立卓越的典範。

蔡總統說，因為大家的勇氣和努力，以及國際社會夥伴支持，台灣已成為促進性別平等和婦女賦權的領導者，在亞洲排名第一，全球排名第6。她很自豪看到愈來愈多女性，無論在政府、民間社會或商業界等各領域，突破藩籬，扮演關鍵角色。但在台灣、甚至全世界仍有進步的空間，以及待克服的阻礙。

蔡總統指出，台灣積極和澳洲、美國及日本等理念相近的國家建立合作機制，如「APEC婦女與經濟子基金」、「婦女倍速計畫」，努力實現性別平等。這幾年來，台灣也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國、日本及澳洲等國就婦女賦權召開多次國際研討會。

蔡總統提到，台灣不但汲取他國經驗，也非常樂意與國際社會分享經驗。「台灣性別平等週」系列活動，正是說明台灣推動婦女賦權的進展，並讓大家知道婦女賦權和氣候正義、永續發展及其他共同優先要務的重要平台。

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蔡總統認為，在這個充滿挑戰的時代，女性仍然以特有的勇氣和韌性啟發人們，在逆境中所獲得的成就也證明了打破性別規範的可能性。因此，她要鼓勵大家支持「打破偏見」（#BreakTheBias）活動，共同實現一個沒有歧視的世界，在這個世界上，決定一個人機會和道路的是能力和素養，而不是性別。

參加午宴的駐台代表還包括，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、馬紹爾、宏都拉斯、貝里斯、吐瓦魯、帛琉等國大使。（編輯：蘇志宗）1110314