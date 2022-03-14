雪梨僑界誓師 推動台灣加入CPTPP及台澳FTA

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雪梨僑界3月12日發起「澳洲雪梨全僑支持CPTPP & FTA for Taiwan」誓師活動；（左起）僑務委員葉義深、雪梨華僑文教中心主任施博祥、駐雪梨辦事處處長范惠君、僑務委員林栢梧到場支持。（駐雪梨辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年3月14日

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（中央社記者丘德真雪梨14日專電）雪梨僑界日前發起「澳洲雪梨全僑支持CPTPP & FTA for Taiwan」活動。除駐雪梨辦事處處長范惠君、雪梨僑教中心主任施博祥、雪梨台貿中心主任蘇莉莉親自到場，更獲澳洲政要的支持。

雪梨僑界3月12日發起誓師活動，表達支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及台、澳簽署自由貿易協定（FTA）。

對此，澳洲執政自由黨國家聯盟（Coalition）眾議院議員、澳洲國會「外交、國防及貿易事務聯席委員會」（Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade，JSCFAD）「貿易小組委員會」（Trade Sub-Committee）主席歐布萊恩（Ted O'brien）特別錄製影片表示支持。

歐布萊恩在影片中表示支持台、澳深化雙邊關係。他指出，台灣具備開放、透明與穩定的貿易環境，有意願與能力達成CPTPP的嚴格要求。

歐布萊恩提到，他支持澳洲政府和其他CPTPP會員國合力推動及協助台灣加入，並同時展開台、澳FTA談判。

另外，於3月10日疑似心藏病發去世的工黨（Labor）參議員季欽（Kimberley Kitching），在離世前也為了這次誓師活動撰寫挺台賀函。對此，活動現場除了宣讀季欽的賀函之外，現場僑胞也全體起立向季欽致敬。

季欽在賀函指出，台灣是經濟成功的光輝典範，也是澳洲的盟友，及國際社會負責任的一員，有權享受民主多元社會而免受衝突威脅，期待台澳關係持續深化。

季欽在離世前不久仍然不忘發表挺台言論；對此，范惠君亦在致詞時表達對季欽的敬意。

范惠君提到，台灣在2019年9月正式提出申請加入CPTPP，隨即積極推動國內法規調整及產業布局，駐外單位也同步與會員國非正式溝通爭取支持。

范惠君又提到，她感謝在2021年6月澳洲聯邦國會舉行「CPTPP擴大成員」公聽會期間，澳洲台商會、大洋洲商會、澳洲台灣同鄉會、澳台工商委員會（ATBC）與台商企業及工協會提交意見書並出席公聽會，說明台灣優勢；結果，澳洲國會JSCFAD全體30位參、眾議員一致支持台灣，並且向澳洲政府提出「鼓勵並促成台灣入會，及考慮同步啟動台澳FTA談判」建議。

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此外，僑務委員林栢梧感謝僑商各界在去年公聽會上並肩作戰，支持台灣加入CPTPP；僑務委員葉義深表示，感謝多位雪梨僑界領袖出席公聽會為台灣發聲，並且介紹台灣經貿優勢。

駐澳大利亞代表處代表常以立也特別向這次誓師活動致函，肯定雪梨僑界出席公聽會協助推動台灣加入CPTPP，並推崇歐布萊恩與季欽支持台灣，對於季欽乍然驟逝，表達緬懷與不捨。（編輯：高照芬）1110314