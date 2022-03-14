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柯文哲宴請中企名單 北市府：個資保護不公開

2022/3/14 19:35
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長柯文哲被指花公帑宴請中國企業高層卻不公開名單，規避監督；北市府回應餐宴都有登載備查，但基於個資保護，除非賓客同意，否則市府不得片面公開。

自由時報報導，台北市長柯文哲在君悅酒店與中國企業高層餐敘，負責居中牽線是工總秘書長蔡練生，受邀者包含中國企業高層分別有中國銀行台北分行行長陳長江、中國建設銀行台北分行副行長沈啟明、交通銀行台北分行資深副總周艷、中國農業銀行台北辦事處代表劉瑞寧。

自由時報指出，座上賓還有中國南方航空台北分公司財務總監賴新峰、中國郵政航空台北分公司總經理王奕然、中國東方航空台北分公司副總經理惠楊、冶春餐廳總經理申濱、台灣閩投經濟發展有限公司總經理特助李華圍、台灣妙管家股份有限公司總經理李群。

台北市政府發言人陳智菡回應，民主國家無論中央或地方政府，應保障外商在台灣投資之平等與公平性，並保護在台人士的安全，營造良好投資環境，促進台灣經濟發展，北市府無論對歐商、美商、日商、中商全一視同仁，以禮相待。

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陳智菡指出，市長柯文哲的餐宴為正常交流，皆有登載備查，基於個資保護原則，除非徵得受邀賓客同意，否則市府不得片面公開，無論歐美日中各國商會之人士，皆受到一樣的保障。

陳智菡說，今天一早，工總內鬨新聞給人山雨欲來風滿樓之感，為何工總內部事務會突然鋪天蓋地席捲媒體版面？綠營立委、名嘴連番接力痛打，北市餐宴名單為何會由中央管道釋出、又將蔡練生扯入？知情人士似乎有步驟地在轉移頻繁跳電的焦點。（編輯：李錫璋）1110314

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