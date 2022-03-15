大巨蛋爭議 花敬群：柯文哲對事情認知有差距

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（中央社記者賴于榛台北15日電）針對大巨蛋避難層與大彎北段變更代金爭議，內政部次長花敬群今天表示，這兩案都按照進度走，可能台北市政府內部傳遞不清楚，導致台北市長柯文哲對於事情認知有點差距，政府有制度，「不要不講原因，就說我們卡」。

內政部與台北市政府因為大巨蛋避難層更改，以及大彎北段變更代金等議題頻頻隔空起爭議。

花敬群上午出席國家生技園區聯外道路動土典禮，活動前受訪時表示，不管是大巨蛋避難層從1樓改到B1，或是說大彎北段變更回饋等問題，這兩案都是按照進度走，政府有制度，「不要不講原因，就說我們卡」。

花敬群說，來來回回2年多，都在傳遞該怎麼處理的訊息，可能是市府內部向上傳遞沒有表達清楚，導致柯文哲對於事情的認知和實質有點差距。

花敬群表示，都市計畫本就有變更回饋處理原則，1個月前就向北市府清楚表達，建議大彎北段採估價師制度評估變更後的利益有多少，就能清楚說明適當的回饋標準，而非僅稱過去一坪新台幣10幾萬元，突然變成5萬元，但外界均不知原因。

他認為，事情都很單純，但若遭政治化控訴反而被耽誤。

對於柯文哲不滿要求內政部提出一坪價錢，花敬群表示，提出數字與論述是縣市政府責任，而非喊價，也不該僅提一個數字卻不說明原因，「這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲」。

大彎北段爭議部分，營建署日前指出，大彎北段商業宅嚴重違規，市府統計有高達1678戶民眾違規做住宅使用，且每坪市價超過百萬元，變更代金僅交5萬多元，社會觀感不佳。

大巨蛋避難層部分，則是柯文哲質疑，內政部去年就稱避難層不限地下1層，呼籲內政部趕快審。（編輯：蘇龍麒）1110315