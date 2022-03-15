藍中常委選舉改革方案 選任改15人主席指定10人

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨針對中常委選舉改革方案出爐，內容包括選任中常委名額降為15席等，預計明天中常會通過；秘書長黃健庭今天說，內容已透過連署書的方式發給各中常委，盼尋求中常委的支持及凝聚共識。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，為解決中常委選舉出現的問題，黨中央預計在明天提出改革方案，方向包括採分區制，具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低席次等。

不願具名的中常委今天透露，目前已收到國民黨中央常務委員選制改革連署書，內容為經中常委選制改革小組研議，提出具體改革方案，將依分區選舉、總量調降、公職過半三原則，修正黨章相關規定，自第21屆第2任中常委選舉實施。

根據中常委提供的連署書內容，未來修正後，選任常務委員名額由29席降為15席，由全國代表大會代表採「單記投票」自全國各選區選出；主席得指定10位黨員擔任常務委員；公職人員身分的常委應過總額半數。黨章修正案將送16日中常會通過，以儘速回應社會期待。

連署書的最後也懇請中常委連署此案，展現國民黨與民意同步前行，改革全力以赴的決心。

負責召集中常委選制改革小組的黃健庭在接受中央社記者訪問時說，改革方案照計畫是要在明天的中常會提出，這牽涉到黨章修正，必須要先經過中常會的通過，因此開會前發出連署書，讓中常委知道改革方向，同時也尋求中常委的支持以及凝聚共識。

黃健庭指出，公職人員需占中常委總數的一半，這樣的改革，就是要朝內造化政黨方向進行，同時，未來分區選舉後，可讓中常委針對自己的選區加強經營；此外，將連記投票改為單計投票，也就是原本一位黨代表可以投15位候選人，改為只能投1人，藉此防範換票的空間。（編輯：林興盟）1110315