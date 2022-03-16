國民黨通過選制改革 選任中常委減半為15席

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨中常會今天通過中常委選制改革方案，包括將選任中常委名額降為15席，國民黨文傳會主委凌濤說，中常委席次大幅減少，符合外界對中常會運作的期待，希望未來全代會能通過。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，國民黨今天召開中常會，通過由中常委選制改革小組推出的改革方案，通過修正黨章，將選任中常委名額降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出，為確保公職人員席次過半，主席得視需要指派至多10名中常委。這次下修選任中常委人數，幅度為歷年之最。

國民黨文傳會主委凌濤會後受訪表示，未來中常委總人數25人，相較於現在，席次大幅減少，符合外界對中常會運作的期待；這次修改之後，不會有黨主席權力一把抓的狀況，原因是主席提名的中常委名額完全沒變。

凌濤說，這次主要的改變是，分區選舉、總量減少、公職過半，其中選任中常委名額從29席下修到15席，是這次改革方案中最大的改變。

這次中常會通過的黨章修正案，下修選任中常委名額等，還需經過全代會通過，凌濤表示，這次改變了數10年來無法改變的制度，希望未來全代會能跟所有黨員溝通，通過符合外界期待的改革方案，接著全力聚焦打贏年底地方選戰。

談到改革方案從討論到定案的過程，黨內人士說，秘書長黃健庭召集中常委選制改革小組開會討論方案時，不少人明著贊成，暗地裡反對，但在黃健庭努力推動下，順利端出今天的改革版本。

黨內人士說，待版本出爐後，黨內有人開始私下串連，想在中常會翻案，但在黨中央掌握狀況後，開始積極溝通，並在會前發出改革方案連署書，爭取各中常委的支持，同時，朱立倫也在今天中常會上，展現出改革的決心，在手握超過2/3中常委支持的狀況下強勢主導，讓有史以來最大幅度改革方案，順利通過。

據與會者轉述，朱立倫在中常會裁示，面對民意，這個改革是必須的，感謝選制改革小組馬上有具體方案，包含分區選舉、公職過半、總額調降，這都是過去無法改變的，但在這次常會上都通過了。

雖然國民黨今天通過中常委選舉改革方案，且在中常會前黨中央也已擁有超過2/3的中常委連署支持，但仍有部分中常委持保留態度。

中常委鄭任宗受訪時說，對於將連記投票改為單記投票，他認為綁樁現象一定會浮現，當黨代表從原本可以投15票改成只能投1票，地方派系或中常委候選人，就會更無所不用其極的綁住黨代表。

鄭任宗說，他在中常會前就未簽署這次改革方案的連署書，但這不是代表他不支持黨中央，而是認為還有討論空間，待研擬出更好方法後，再簽署也不遲。（編輯：謝佳珍）1110316