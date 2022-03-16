籲台電提替代方案 北市府：缺電是現在進行式

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市政府為電力問題頻與台電隔空喊話，市府今天再羅列東區門戶計畫中，電力無法或有條件核供的21處案件，指出缺電在台北市就是現在進行式，呼籲台電提出替代方案。

台北市長柯文哲今天臨時率副市長蔡炳坤、黃珊珊及都發局、產發局舉行記者會說明中山區大彎北段、宴請中國企業、松湖及玉成變電所等爭議。

黃珊珊表示，台北市缺電是現在進行式，光東區門戶計畫就有21處大型開發建設案沒辦法完整提供所須電力，包含政府機關、捷運、BOT公辦都更，還有11處正在興建、還沒送用電計畫書。

黃珊珊指出，台電稱東區缺電是因為松湖及玉成變電所還沒興建，但根據台電規劃，這2處變電所分別要在118年及120年才能加入電網開始供電，但台北市現在就已經在缺電了，跟這2處無關，請台電不要再迴避。

黃珊珊說，市府曾多次協助台電排案送審，讓台電在105年4次提出松湖變電所的都市審議，但每一次都是遭遇民意強烈抗議而無法討論，顯示台電稱舉辦超過70次說明會仍溝通不足，才讓都委會成為抗議的場合。

黃珊珊向台電提出3要求，首先，若要蓋變電所，應盡量縮短期程，或是提出替代方案；接著，在變電所未完成前，應提出替代方案；最後，希望台電公開說明未來電力核供的狀況，不要再打口水戰。

對於基隆市中山區今天清晨5時許突然停電，台電研判可能是松鼠碰觸到電桿線路造成短路，柯文哲表示，這不是好的藉口，台電趕快把問題解決。（編輯：張銘坤）1110316