馬英九認同中常委重改選 朱立倫：改革制度才務本

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨中常委選舉出現賄選、換票疑雲，前總統馬英九今天認為，重新改選解決爭議是比較可行的辦法，黨主席朱立倫則說，在制度上徹底改革，才是務本之道，否則怎麼選弊端與缺失都在。

國民黨中常委選舉爆發換票、賄選疑雲，馬英九今天上午在出席中華戰略學會會員大會暨會慶大會時，被問到朱立倫是否要像2009年自己擔任黨主席時，讓中常委自動請辭並重新改選，馬英九說，他覺得這是一個比較可行的辦法，國民黨要重返執政，不是只有團結，應該先改革。

聯合報報導，國民黨考紀會收到檢舉，通知國民黨立委傅崐萁等人說明，對此，馬英九則回應，應做該做的司法行動。

朱立倫上午也出席中華戰略學會會員大會，對於中常委選舉出現弊端，是否仿效馬英九，讓中常委請辭並重新改選，他說，中常委的改革，10幾年來都做不到的，這次展現了最大的決心，對制度徹底改革，大幅降低中常委人數，貼近民意，且透過分區選舉、單記投票來防弊，這才是務本之道，否則再怎麼選，這些弊端與缺失都會存在。

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面對前立委邱毅說國民黨的跳船潮愈趨嚴重，朱立倫表示，每位過去是國民黨黨員的人，都歡迎回到國民黨內，在黨最困難之際，透過同舟計畫回來近5萬名的黨員，其中有非常優秀的民代。他強調，在提名或選舉過程中，會有人離開，但有更多人加入國民黨，願意在最困難時站在一起，這是最珍貴的。

國民黨籍台北市議員羅智強近日在桃園展開行腳活動，以此決定是否投入市長選舉，但也傳出地方開始出現雜音，朱立倫表示，羅智強最近在桃園走，但將來也可能到高雄、屏東、墾丁跟他一起走，多了解基層是好事，至於桃園選舉提名，會按照一定的時程、步驟，目前仍不斷在調查地方民情與民調，最後會推出最適合、最強的候選人。（編輯：翟思嘉）1110318

「中華戰略學會第43屆會慶大會」18日在台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九（前右）、國民黨主席朱立倫（前中）受邀出席。中央社記者裴禛攝 111年3月18日