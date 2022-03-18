升息增民眾貸款壓力 蘇貞昌：研討政策工具協助

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民進黨立委郭國文今天在立法院會質詢指出，央行升息1碼造成紓困貸款、青年購屋壓力，詢問能否對紓困貸款、學貸減息。行政院長蘇貞昌表示，幫忙青年、購屋族需用另外政策工具，他會請相關部會研討。

立法院今天繼續進行施政總質詢，郭國文質詢指出，為了抗通膨、打炒房，央行昨天宣布升息1碼，但是升息後民眾繳納紓困貸款、青年安心購屋貸款、就學貸款的壓力都增加。

郭國文指出，政府去年超收歲入盈餘超過新台幣4000億元，房地合一上路後，一年就增加268億元，詢問蘇貞昌在國庫收入多、財政良好的情況下，各部會能否減息或自行吸收，讓民眾荷包壓力不要這麼大。

蘇貞昌備詢表示，這次央行升息不是針對打炒房，是因應總體經濟面向，升息若要影響購屋族，必須要相當大金額，而這比例相對少，至於對青年、弱勢、購屋族、租屋族如何幫忙，這是用另外的政策工具。

郭國文指出，美國聯邦準備理事會（Fed）升息是準備升6到7碼，以總體經濟需求來看，台灣有可能再升息，呼籲政府應減緩紓困貸款民眾壓力。

蘇貞昌表示，他會請相關部會繼續盤整研討。

郭國文也表示，目前物價指數節節上升，升息後若不能抗通膨，民眾會承受高物價與高利息壓力，因此抑制物價就顯得重要，呼籲政府的物價聯合稽查小組應宣示決心抑制物價。

蘇貞昌說，他會請物價督導小組持續督管各種情況。（編輯：翟思嘉）1110318