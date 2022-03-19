參與聯合國NGO CSW國際論壇 民進黨：突破中國包圍

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（中央社記者賴于榛台北19日電）民進黨今天發布新聞稿指出，民進黨婦女部今年首次擔任與談人，實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，向世界分享台灣性別平權經驗，也深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續擴大國際參與。

民進黨婦女部主任許嘉恬說，台灣國際參與飽受中國強烈打壓，即便已是普世價值的性別平權場域，中國的阻撓也毫不鬆懈，台灣婦女團體過去參與聯合國CSW會議便多次被拒門外及要求更改國名。

許嘉恬表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成諸多挑戰、烏俄戰火引發守護民主與反戰浪潮的此時，民進黨婦女部今年首次透過擔任與談人的方式，實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，有別於以往多以出席與會方式參與。

許嘉恬說，參與論壇一方面是向世界各國分享近幾年台灣性別平權的發展與挑戰，更是深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續以民主自由價值擴大台灣的國際社會參與。

民進黨指出，為響應每年3月的聯合國「婦女地位委員會」（UN Commission on the Status of Women，CSW）大會，民進黨積極參與一年一度的婦女國際活動「非政府組織周邊平行會議（NGO CSW Forum）」，今年許嘉恬更首次受邀擔任論壇講者。

民進黨說，參與論壇盼能夠運用軟實力，在NGO場域展現台灣女力價值，同時也期待以性別平權作為出發點，為民進黨的政黨外交打開新局。

民進黨婦女部指出，聯合國「婦女地位委員會」隸屬於聯合國經濟社會理事會（the Economic and Social Council），長期關注並倡導婦女在政治、經濟、公民社會與教育領域的權益，每年3月固定在美國紐約聯合國總部召開會議，並於周邊辦理論壇及非政府組織周邊平行會議。

民進黨婦女部說，此為國際婦女界重要國際會議，自2003年葉宜津擔任婦女部主任起，每年皆派員至紐約參與會議。（編輯：楊蘭軒）1110319