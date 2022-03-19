更多編輯台推薦新聞：
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎不敵韓國選手安洗瑩 全英公開賽4強止步
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨2/300

參與聯合國NGO CSW國際論壇 民進黨：突破中國包圍

2022/3/19 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）民進黨今天發布新聞稿指出，民進黨婦女部今年首次擔任與談人，實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，向世界分享台灣性別平權經驗，也深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續擴大國際參與。

民進黨婦女部主任許嘉恬說，台灣國際參與飽受中國強烈打壓，即便已是普世價值的性別平權場域，中國的阻撓也毫不鬆懈，台灣婦女團體過去參與聯合國CSW會議便多次被拒門外及要求更改國名。

許嘉恬表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成諸多挑戰、烏俄戰火引發守護民主與反戰浪潮的此時，民進黨婦女部今年首次透過擔任與談人的方式，實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，有別於以往多以出席與會方式參與。

許嘉恬說，參與論壇一方面是向世界各國分享近幾年台灣性別平權的發展與挑戰，更是深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續以民主自由價值擴大台灣的國際社會參與。

民進黨指出，為響應每年3月的聯合國「婦女地位委員會」（UN Commission on the Status of Women，CSW）大會，民進黨積極參與一年一度的婦女國際活動「非政府組織周邊平行會議（NGO CSW Forum）」，今年許嘉恬更首次受邀擔任論壇講者。

民進黨說，參與論壇盼能夠運用軟實力，在NGO場域展現台灣女力價值，同時也期待以性別平權作為出發點，為民進黨的政黨外交打開新局。

民進黨婦女部指出，聯合國「婦女地位委員會」隸屬於聯合國經濟社會理事會（the Economic and Social Council），長期關注並倡導婦女在政治、經濟、公民社會與教育領域的權益，每年3月固定在美國紐約聯合國總部召開會議，並於周邊辦理論壇及非政府組織周邊平行會議。

民進黨婦女部說，此為國際婦女界重要國際會議，自2003年葉宜津擔任婦女部主任起，每年皆派員至紐約參與會議。（編輯：楊蘭軒）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀