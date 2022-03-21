桃機電纜遭剪 王國材：增加保全嚴查身份

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（中央社記者王承中台北21日電）桃機第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電，交通部長王國材今天表示，現在要求所有進入關鍵基礎設施的人都要查核身分，桃機中央車道也已增加24小時保全，關鍵基礎設施相關的防護措施必須要做到。

桃機第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電，王國材日前前往視察，指示要進行工作人員的背景查核、加強門禁及人員管理，以及強化關鍵基礎設施防護。

王國材今天在列席立法院交通委員會備詢前接受媒體聯訪時表示，過去對臨時工人的身分查核比較沒有做到，現在要求所有進入關鍵基礎設施的工作人員、包商和臨時工，都要查核身分。因為現在比較缺工，臨時工比較多，也請桃機嚴格處理。

王國材指出，特別是桃機的中央車道，過去是開放空間，包括運補美食街食材，或工程材料都從中央車道，過去是對車輛管理，現在考量關鍵基礎設施相當重要，因此也要對人進行管理，現行24小時都有保全在現場。

針對關鍵基礎設施的韌性，王國材表示，從此事件發現天花板上的纜線可以這個容易就能接近，所以相關的防護措施必須要做到。（編輯：蘇龍麒）1110321