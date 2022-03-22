談桃園市長人選 鄭文燦：陳時中到哪裡都很強

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）媒體報導民進黨立委許智傑爆料桃園市長鄭文燦要陳時中選桃園「保證會贏」，鄭文燦今天表示，台灣防疫表現在全世界受到肯定，陳時中作為疫情指揮中心指揮官表現可圈可點，「到哪裡都很強」。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，台北市長柯文哲和桃園市長鄭文燦代表主辦單位出席開幕儀式，會前接受媒體採訪。

媒體問及傳出深藍勸進中廣董事長趙少康競選台北市長，台北市長柯文哲回應，「每天該做的事情做一做，變來變去的事情，不要理它」；市長熱門人選之一的台北市副市長黃珊珊也表示，「先把自己的事情做好」。

至於聯合報系民調顯示柯文哲在六都中吊車尾，柯文哲說，目前還是先解決客觀指標，主觀滿意度慢慢處理。

防疫方面，柯文哲表示，台灣控制疫情還算良好，但周邊國家疫情有變化，他有點擔心，先解決目前重要的問題，「口水戰就不用了」。

滿意度超過8成的鄭文燦表示，桃園重生改變、勇敢進步，桃園成為雙北以外人民的好選項，在桃園追求人生的夢想。

鄭文燦表示，桃園市不會迴避，會協助中央做好機場防疫，過去2年桃園市政府團隊的防疫和接種疫苗表現，基本上是滿意的。

媒體問及陳時中是否為下一屆桃園市長的接班人選，鄭文燦說，「陳時中到哪裡都很強」，台灣防疫表現在全世界受到肯定，陳時中作為疫情指揮中心指揮官表現可圈可點，儘管陳時中目前未表態參選，在任何地方，陳時中都受到人民的信賴。

鄭文燦說，民進黨選對會尚未討論到桃園市長人選的議題，北北桃市長人選並沒有延遲，選對會採取開放態度。（編輯：趙蔚蘭）1110322