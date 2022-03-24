台鐵公司化遭工會反彈 政院：改革列車不會回頭

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台鐵工會數度表達對台鐵公司化草案的不滿，日前並上街抗議。政院今天表示，改革列車已開出，不會回頭，也不容回頭，請交通部長王國材持續溝通，並盼所有人以全民利益最為最優先考量，弭平歧見。

行政院版「國營台鐵公司化條例草案」已送到立法院，但台鐵工會不滿草案未與工會溝通，數度表達不滿。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院院會後記者會時指出，再過一陣子，就是太魯閣事故1週年，台鐵在幾起重大事故案件中，付出相當大代價與社會成本，民眾高度期待台鐵改革，政院也在1年前進行安全、財務等改革規劃，現在的關鍵時刻是台鐵轉型。

羅秉成說，台鐵不會為轉型而轉型、不會為公司化而公司化，改革就是要給民眾一條安全回家的路，且要透過組織改造，促成這安全有效率的目標，相信對台鐵人、工會來講這是共同目標，大家都在同一陣營，朝同一方向。

他表示，這1年來，政府提出鐵路法與台鐵公司化條例的修法，都是讓民眾了解政府積極推動改革，改革的列車已經開出來，不會回頭，也不容回頭，否則會有負民眾期待。

羅秉成說，改革目標建立在全民利益的前提，如果大家協力、同一腳步將會創造三贏，讓民眾有安全回家的路、讓台鐵員工權益不受影響，政府也把事情做好。

他表示，政院對公司化改革的承諾與保證都不變，台鐵如果未來體質改變、經營管理提升，對台鐵員工權益有增無減。

台鐵工會等對公司化草案持不同意見，羅秉成說，改革與其權益有關，有意見很正常，可以繼續討論溝通。

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但他也說，工會如果期待公司化草案退回政院重審，等有一致性共識再送的話，恐怕不符民眾期待，也會讓改革進程受到阻礙，而且就他理解工會並未反對公司化，只是對部分條文有意見，王國材將持續溝通。

羅秉成呼籲，台鐵要贏回榮光，除站在權益立場以外，眼睛也要朝向民眾、朝向太魯閣事故受害者家屬的深深期待，他相信台鐵人願意改革的決心不下於政府，大家都以全民利益為最優先考量，才能弭平歧見，才有機會讓改革成功。（編輯：郭無患）1110324