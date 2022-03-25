參選桃園市議員 凌濤：最大資源是朱立倫過去政績

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨文傳會主委凌濤宣布請辭，投入桃園市第一選區議員選舉，他今天說，他最大的資源就是黨主席朱立倫過去擔任桃園縣長的政績；至於接任文傳會主委的人選，朱立倫會再對外宣布。

朱立倫子弟兵、國民黨最年輕文傳會主委凌濤今天在國民黨中央黨部外召開記者會，正式宣布投入桃園市議員的選舉，他表示，他昨天已向朱立倫請辭文傳會主委一職，展現堅定參選及深耕桃園的決心；而桃園市人口平均年齡是38歲，是最年輕的直轄市，身為年輕人，就是要為年輕的城市扛起責任。

凌濤指出，朱立倫能夠幫助他在桃園深耕、競選市議員，最大的資源就是過去朱立倫擔任縣長對桃園的建設，是有口皆碑，這也能讓在地鄉親相信，朱立倫的子弟兵，能夠為桃園做最好的服務。

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至於媒體關心誰將接任文傳會主委一職，凌濤僅說，後續文傳會主委的工作，會由朱立倫對外宣布。據了解，包括國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委林家興，都是黨內點名的人選。

此外，凌濤也強調，所有的桃園市民都在看，國民黨能不能有新人、更新的力量出現，為這城市的年輕人爭取權益，因此，年輕人到年輕的城市爭取市民福利，以及經營與深耕，相信會獲得大家的支持。（編輯：翟思嘉）1110325