借鑑烏克蘭經驗 民間籲全民國防應強化社會參與

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台灣世代教育基金會研究員葉皓勤（Marcin Jerzewski）25日在「烏克蘭啟示錄與台灣全民國防」論壇上，以烏克蘭的國土防衛軍（TDF）討論全民國防。中央社記者沈朋達攝 111年3月25日

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（中央社記者沈朋達台北25日電）烏俄戰爭滿月，專家借鑑烏克蘭國土防衛軍經驗，呼籲台灣的全民國防應納入公民社會的參與，也呼籲政府積極回應調整，別讓民間強大的愛國心轉為極大的失望。

台灣公民陣線今天舉辦「烏克蘭啟示錄與台灣全民國防」論壇，邀請多名軍事專家和全民國防倡議者座談。

台灣世代教育基金會研究員葉皓勤（Marcin Jerzewski）在會中介紹，目前東歐包括烏克蘭、波蘭和愛沙尼亞等國，都設有次國家層級的武裝部隊，提升國防戰力。

他以烏克蘭的國土防衛軍（TDF）為例，這個在2014年克里米亞戰爭後成立的武裝部隊，目前在首都基輔和24個州都有部署，這次在俄烏戰爭中也展現強大的抵抗意志。

國土防衛軍和台灣的後備軍人制度有所不同。標榜提升國民自主防衛能力而成立的民間組織「黑熊學院」專案經理許仕勳在會中指出，國土防衛軍是彈性的軍事動員，成員平時有正職工作，參與訓練有公假，並且在居住地訓練、守備，戰時更能發揮主場優勢。

許仕勳認為，相較於台灣的教召，國土防衛軍更能讓有意願的民眾在彈性時間參與全民國防。

政府去年也成立全民防衛動員署，但有意見認為，官方對全民國防的想像，仍未納入社會力量。

撰寫民間版民防手冊「公民行動指南」的主編蕭長展受訪時認為，目前全民防衛動員署在規劃物力民力時，仍侷限於政府部門間的溝通，民間不知道該如何被動員。

他說，目前官方的想法，似乎是讓軍隊承擔戰時所有的軍事防衛工作，但從烏克蘭的案例來看，顯然不是這樣。因此他主張，全民國防應納入更多公民社會的參與。

俄烏戰事爆發，也激發許多民眾學習軍事知識。黑熊學院近日舉辦兩天一夜、自費的訓練營，報名時間恰好是烏克蘭戰事爆發的2月24日，很快就額滿。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠在會上說，相對於民間的期待與需要，政府必須積極回應，不能單靠民間自行組織，否則可能會讓民眾強大的愛國心，轉變為對政府極大的失望。（編輯：曹宇帆）1110325