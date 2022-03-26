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何時參選台北市長？陳時中：還沒有真正做準備

2022/3/26 12:01（3/26 12:23 更新）
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國民黨立委蔣萬安（前左）26日上午出席「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會，與衛福部長陳時中（前右）同台，兩人席間交談。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
國民黨立委蔣萬安（前左）26日上午出席「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會，與衛福部長陳時中（前右）同台，兩人席間交談。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
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（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部長陳時中今天參與活動時與立委蔣萬安互動熱絡，因2人都是台北市長熱門人選，對話內容受矚目。陳時中表示，2人僅討論修法草案，至於何時參選「還沒有真正做準備」。

病人自主研究中心上午舉辦「如果還有明天」新書發表會，不僅台北市長柯文哲親自出席，2名被視為台北市長參選人的人選，包括民進黨的衛福部長陳時中和國民黨的立委蔣萬安也都齊聚一堂。

會中柯文哲與陳時中、蔣萬安幾乎沒有互動，甚至提早離場，反倒是陳時中和蔣萬安聊得熱絡，離開前蔣萬安也和陳時中握手致意。

陳時中會後接受媒體聯訪時，被問到剛剛究竟和蔣萬安聊些什麼。他表示，2人主要討論這會期將審議的「精神衛生法」修法草案，希望能尊重公聽會專家、人民團體、倡議組織建議，儘可能讓這部法做得更加完善。

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陳時中在會中致詞時曾說：「如果還有明天，他要做生命的主人；沒有明天的話，就要活在當下。」聯訪時有媒體問到，如果還有明天，陳時中是否準備好參選台北市長。

「還沒有真正做準備。」陳時中說，目前疫情、政務還有很多重要的事沒忙完，像是這會期共有12個修法草案正在立法院審議，法案審查大家都很辛苦、耗時，而且每個法案都很重要；疫情方面，「經濟防疫模式」也正在展開，很多事情需要監控，模型的策劃也有待專家學者討論。（編輯：方沛清）1110326

「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會26日上午在市長官邸藝文沙龍舉行，衛福部長陳時中（前排右4）出席，和與會貴賓合影。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會26日上午在市長官邸藝文沙龍舉行，衛福部長陳時中（前排右4）出席，和與會貴賓合影。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
康健雜誌、病人自主研究中心「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會26日在市長官邸藝文沙龍舉行，衛福部長陳時中（前左3）、國民黨立委蔣萬安（前左1）與台北市長柯文哲（前右2）都出席。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
康健雜誌、病人自主研究中心「如果還有明天」公益串聯記者會暨新書發表會26日在市長官邸藝文沙龍舉行，衛福部長陳時中（前左3）、國民黨立委蔣萬安（前左1）與台北市長柯文哲（前右2）都出席。中央社記者王飛華攝 111年3月26日
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