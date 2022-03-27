柯文哲讚黃珊珊將創文景之治 蔣萬安莞爾

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）媒體報導，台北市長柯文哲稱副市長黃珊珊將有「文景之治」；有意願參選台北市長的立委蔣萬安今天聽到後莞爾並表示，民調很清楚，台北市有很多要改善的地方，市府應深刻檢討。

「聯合報」今天報導，柯文哲稱黃珊珊最適合當下一屆台北市長，「我是開創天下的人，但我需要讓天下完美的人，我比較像漢高祖，她（黃珊珊）會有文景之治。」

蔣萬安今天出席第7屆電器盃反詐騙公益路跑活動後接受媒體聯訪，被問及此事時先是莞爾看著記者，接著表示，從各種民調、數據都很清楚顯示，台北市還有很多要改善的地方，例如與其他5都相比最沒有活力、3成民眾想移出等，現在的市府應該要深刻檢討。

蔣萬安指出，台北市在6都之中，無論是光榮感、幸福感、滿意度都敬陪末座，顯示市民對台北市政不滿意，這對市府是個警訊，要嚴肅面對，也代表市民對下一任市府有極高期待，需要跨領域、新面貌的團隊來帶領。

對於18歲公民權修憲案公民複決是否綁年底地方選舉，蔣萬安說，這個會由中選會來做判斷，不過公投綁大選已被去年公投否決，這次人民複決是不是又要跟大選結合，需要清楚說明，但他希望18歲公民權修憲案能得到民眾支持、過關。

出席同場活動的黃珊珊受訪時對「文景之治」表示，她沒有看到相關報導，反正她就是把事情做好，有好的基礎會讓之後的事情比較容易順利成功，所以要把事情做好，把基礎打好後再往上加。

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至於18歲公民權修憲案的公民複決方式，黃珊珊說，修憲是朝野都支持的，若與地方選舉合併不影響投票機制的話當然可以，這樣比較節省資源，否則每次都要大規模動員投票，花費很大，結合在一起不是壞事。

柯文哲、黃珊珊及蔣萬安上午出席同場活動，不過柯文哲與黃珊珊全程未和蔣萬安碰面，雙方致詞及頒獎順序也完全錯開。蔣萬安會後被媒體問及有沒有打招呼時表示，他到的時候柯文哲剛好離開，不過平常會在很多場合碰面，都有很好的互動。（編輯：陳仁華）1110327