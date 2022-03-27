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賴清德出席童樂會：即便遭遇疫情 關懷沒有減少

2022/3/27 17:30
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（中央社記者葉素萍台北27日電）副總統賴清德今天出席在總統府舉辦的童樂會，與身心障礙孩童提前同慶兒童節；他說，去年與今年的聯歡活動，都是克服種種狀況才舉辦，即便遭遇到疫情等困難，心沒有改變，關懷也沒有減少。

賴副總統下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」在總統府南苑舉辦的「2022小大人童聚幸福－歲末聯歡童樂會」，他現場參觀並體驗原住民傳統木琴、客家文化、童趣保齡球等攤位。

賴副總統致詞時，感謝協會每一年都召集善心人士舉辦活動，讓身心障礙者可以來到總統府，歡聚在一起。

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他說，中華身心障礙者職業技藝協會非常有意義，不是只有單純給予照顧與關懷，更希望身心障礙者可以學習技藝，獨立照顧自己，背後的意義值得肯定。

賴副總統說，去年與今年的歲末聯歡活動，都是克服了種種困難，直到兒童節前夕才舉辦。這種應變代表著，即便遭遇到疫情等各種困難，「我們的心沒有改變，關懷也沒有減少」；賴副總統並提前祝福全國的孩童兒童節快樂。（編輯：黃國倫）1110327

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