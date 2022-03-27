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台灣能幫忙 援贈不丹醫療物資27日運抵

2022/3/27 19:39
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（中央社記者黃雅詩台北27日電）為展現「台灣能幫忙」精神，台灣援贈不丹公益組織「Gyalyum Charitable Trust」（GCT）50台製氧機及2千枚N95口罩，物資於今天順利運抵。

外交部今天發布新聞稿指出，不丹近來因Omicron變種病毒株擴散，導致當地COVID-19確診案例數急速上升，不丹首府辛布（Thimphu）等地疫情蔓延，醫療體系承受巨大壓力。

外交部表示，經駐印度代表處及駐新加坡代表處居間聯繫，為善盡台灣國際防疫責任，共同協助不丹對抗疫情，台灣緊急向不丹公益組織GCT捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩。

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這批醫療防疫物資從台北空運至新加坡後，由駐新加坡代表處公使戴輝源代表政府，將物資交予GCT在星國窗口，續由不丹航空（Druk Air）專機於今天下午順利運抵不丹，GCT對台灣即時援助表達誠摯感謝。

外交部指出，因應疫情不分國界，在此時刻更加凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力也有意願繼續對國際社會做出貢獻，共同攜手協助不丹應對防疫挑戰。（編輯：林克倫）1110327

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