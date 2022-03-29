談台北市長選戰 蔣萬安：一肩扛起最艱困一戰[影]

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影片來源：POP Radio聯播網 官方頻道

（中央社記者游凱翔台北29日電）九合一大選11月舉行，國民黨立委蔣萬安今天表示，選舉無法選擇對手，不管對手是誰自己都要做好準備，這次國民黨在北市面臨兩面作戰，「我會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻」。

九合一大選11月26日舉行，外界關注各黨派在台北市的市長參選人。

國民黨立委蔣萬安上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人詢問，近期蔣萬安在台北市動作頻頻，每天在跑行程，外界解讀就是要選台北市長，但卻還沒正式宣布。

蔣萬安表示，這次必須打團體戰外，更重要的是團隊整合，在宣布時擺出最好姿態，將團隊戰力發揮至最高點，這才是年底選戰方向，且國民黨這次面臨中央民進黨執政、台北市民眾黨執政，在兩面作戰情形下，重點在整體戰力而非個別戰力。

主持人追問，所以是「沒有急著宣布參選，但努力為參選台北市長而準備」。蔣萬安回應，朝這方向去努力。至於宣布的時機，他提到，議員完成提名作業後才會看見整體戰力，有信心國民黨會贏得這次選舉。

主持人詢問，對於台北市副市長黃珊珊的民調攀升，是否感到緊張。

蔣萬安提到，選舉無法選擇對手，不管對手是誰自己都要做好準備，選舉沒有簡單或容易，這次國民黨面臨兩面作戰，「我會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻」。

針對投票年齡下修至18歲的議題，蔣萬安也提到，他自己在立法院投下贊成票，也對此提案，這個議題是民主國家的趨勢，目的是讓年輕世代有權利決定未來，秉持這樣的初衷，堅持走自己的路與看法。

他指出，立法院通過後接下來就是公民複決，這個門檻很高、可能超過960萬票，希望盡全力促成這次修憲案能夠通過，要通過當然要提高投票率，以2018年的經驗來說，合併大選確實可提高投票率。

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蔣萬安會後接受訪問，媒體詢問，稍早在廣播節目中似乎很直白，只差宣布參選，是否認為國民黨中央的作業時程太慢。蔣萬安回應，對提名作業提前樂觀其成，很希望台北市這次能打一個團體戰，很多人都認為母雞還沒出現，但母雞、小雞合作形成戰力，例如議員、里長合作很重要。

至於是否認為提名時間提早，有利於準備。蔣萬安提到，提名作業有一定流程要走，很多優秀的朋友要投入也都鼓勵，但還是有一定的機制，目前已進行相關作業，若要提前也樂見。（編輯：蘇龍麒）1110329