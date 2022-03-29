柯文哲：台北市社會住宅得蓋5萬戶 才能破壞房價

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（中央社記者賴于榛台北29日電）面對高房價議題，台北市長柯文哲今天表示，高房價非單一因素，解決方法包含興建社會住宅、租金補貼、稅制改革等都要處理，台北市府會認真蓋社宅，但要對房價產生破壞，數量得到5萬戶才行。

台灣民眾黨中央黨部今天舉行國際新春酒會，邀請外媒與駐台使節代表與會。兼任黨主席的柯文哲今天出席活動前接受媒體聯訪，對於高房價議題，他表示，房價真的太高，但若相比香港、上海，會發現其實是國民所得成長過慢，若台灣人均GDP達4萬美元，相較來說房價也許就不高。

柯文哲表示，高房價不是單一因素，解決方法包含興建社會住宅、租金補貼，以及稅制改革如空房稅、囤房稅等，都需依序處理，而若資金投入房地產的獲利率比投資一般產業高，當然水就往低處流。

他說，台灣最重要的問題是從沒有為解決高房價設定目標，堅定前進，如韓國2015年就已經蓋了28萬戶社會住宅，這部分台灣政府要反省。

柯文哲也說，社會住宅非單獨存在，在台北市是以交通為導向的都市計畫重整，社會住宅不一定要蓋在仁愛路，也許可用捷運路網連接。但實際上，以交通為導向的社會住宅，要用首都生活圈來規劃，需要跨縣市、跨部會來歸劃，而這是台灣目前最大的弱點。

他表示，台北市能做的得先做，他任內社會住宅已開工1萬2000戶，加上公辦都更可達2萬戶，未來的市長要按照這樣的步驟持續興建，但若要對房價產生破壞，得要蓋到5萬戶。（編輯：翟思嘉）1110329