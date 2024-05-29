柯文哲舉例說明國會職權修法 不讓監督者無限上綱

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院三讀修正通過立法院職權行使法，民眾黨主席柯文哲今天以宇昌案、黑心油品及前教育部長吳茂昆涉侵占專利舉例，說明若有新版國會職權法案後有何改變，並強調新法不讓執政者濫權，但也不會讓監督者無限上綱。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。

柯文哲今晚透過臉書表示，立法院三讀通過的國會改革法案，行政院要提覆議，或者民進黨團要提釋憲，這都是憲政體制一部分，民眾黨予以尊重，他相信台灣的民主制度已經相當成熟，民意會導向最好的結果。

柯文哲指出，到底國會五法對社會有什麼影響，他以個案舉例方式說明對台灣的改變。他指出，2012年前經建會主委劉憶如，以錯誤的資料指責當時的民進黨總統候選人蔡英文涉及「宇昌案」，若當時有國會五法，立委可就此質詢劉憶如，此時的虛偽陳述就涉及刑事責任，不是賠錢而已。

柯文哲指出，2014年爆發黑心油品事件，是否還有架上食品使用問題油品，社會沒有完全信任廠商說法，若有「國會五法」，立法院就可要求廠商到聽證會作證，並負擔虛偽陳述的責任，而不是各說各話。

柯文哲指出，2018年時，前教育部長吳茂昆說未使用東華大學專利營利，若存在新法，吳茂昆也必須對自己的備詢言論負責，不是辭職就能了事。顯然新法不讓執政者濫權，但也不會讓監督者無限上綱，他相信人民心中自有一把尺，會讓制度運作更完善。

柯文哲指出，台灣民主運動的歷史，理念不同的人會為了制衡執政者而合作，例如「黨外」同時有獨派與統派，1995年民進黨跟新黨喝起「大和解咖啡」，都是同樣的思維。

柯文哲表示，民眾黨要實現行政、立法制衡的理念，現階段需要與國民黨合作，但制衡不是為反對而反對；對於國會特偵組的主張，民眾黨一向主張司法要有一致性，不能說一般檢察官辦不了大官，還要特殊檢察官來辦，這反而會讓司法不受信任。（編輯：林興盟）1130529