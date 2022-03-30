若獲徵召選台中市長 蔡其昌：義無反顧

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（中央社記者溫貴香台北30日電）立法院副院長蔡其昌今天表示，如果黨徵召他參選台中市長，將義無反顧、勇往直前；並拋出對決台中市長盧秀燕，市民就是檢視4年前「市長換人空氣換新」政治承諾是否兌現，請盧秀燕不要再推東推西。

蔡其昌上午接受廣播節目專訪表示，台中市民因為要求很高，平常沉默但都在觀察，市民要一個能做事解決問題的市長，4年前盧秀燕承諾「市長換人、空氣就換新」，4年過去了，不要再找任何理由、怪中央。

主持人說，盧秀燕可以說台灣缺電，中火全開，台中市民受害？蔡其昌表示，市民會檢視市長的政治承諾，如果跳票，要為跳票負責，當市長難道不知道要把空氣品質變好同時不能缺電；招商稱自己的功勞，但台積電到台中、友達擴廠，市長有沒有告訴這些企業，市府要求空氣品質優先，顯然沒有。

他表示，既然敢講「市長換人空氣換新」，就要面對電力不缺且空氣換新。

蔡其昌說，如果他當台中市長，第一個還是要解決空氣，並承諾市民怎麼逐年改善。他舉例，去年在立法院提了一個主決議，為了降低污染「以氣換煤」，開始蓋燃氣電廠取代燃煤電廠，提主決議前，也找過盧秀燕請她一起聯手把空氣品質變好，不要在空氣議題上競爭而是一起合作，當時盧秀燕沒有答應。

他並說，後來他直接在立法院提了主決議而且通過了，中火的燃煤機組要逐年變成燃氣機組，最後一部機組必須提早10年除役，換言之，中火在2035年所有機組通通變成燃氣沒有燃煤。

「台中市民希望空氣品質變好，這個議題希望找盧市長合作，她都不肯」蔡其昌說，後來中央因立法院通過這項主決議要執行第一部燃氣機組，盧秀燕就用都審卡燃氣執照，卡了15個月，後來中央直接發照，今年才可以開始興建燃氣機組。

對於參選台中市長等相關問題，蔡其昌重申，民進黨的制度是徵召，選對會會徵詢可能的人選做一個了解或溝通，但目前選對會尚未徵詢他。

他說，對他而言，就是看什麼時候黨要徵召，沒有什麼宣布的問題。他目前就是認真做好自己的角色與工作，如果黨需要他承擔，他義無反顧、勇敢承擔、 勇往直前、一定勝利，只要黨需要，不會閃躲，這是他的責任。（編輯：趙蔚蘭）1110330