國民黨桃園市長人選 萬美玲呼籲盡快提名

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（中央社記者王承中台北31日電）國民黨近期展開桃園市長提名人選徵詢作業，國民黨桃園市立委萬美玲今天表示，她認為國民黨應盡快完成提名，才有時間進行整合及準備；年底是拿回桃園市政權的好機會，但面對民進黨執政，國民黨必須真心團結才能勝選。

針對年底桃園市長選戰，國民黨近期展開人選徵詢作業，國民黨秘書長黃健庭已陸續徵詢桃園市議長邱奕勝力挺的國民黨立委呂玉玲及魯明哲、萬美玲等人，還有前立委陳學聖、孫大千等人，包含有意選桃園市長的台北市議員羅智強也都是徵詢的對象。

萬美玲今天接受台北之音「嗆新聞」專訪時表示，桃園市長選戰有輸不得壓力，她相信黨主席朱立倫既是桃園人，又當過8年的桃園縣長，對桃園最清楚，應該可以從制高點來看，並尊重議長邱奕勝的看法跟想法，思考如何集合眾人的優點，黨中央與地方同心把仗打好。

她表示，年底桃園市長選舉是國民黨拿回政權最好機會，桃園市長鄭文燦任內雖沒做好重大建設，但非常勤快、人和好，民進黨要找到第二個鄭文燦也不容易，如今鄭文燦將卸任要重新洗牌，而桃園基本盤藍大於綠，現在是拿回來最好時候。

萬美玲指出，國民黨目前檯面上可能參選桃園市長人選都是戰將，但沒有一個是100分的，因為有人擅長空戰、有人擅長陸戰，有人在北區強、有人在南區強，所以國民黨必須真心團結才能勝選。

她表示，目前距離年底選舉只剩下8個月，時間非常緊迫，不能再拖了，她認為應儘早完成提名，才有時間進行整合。

至於她個人是否有意參選桃園市長，萬美玲表示，她不會去爭取這件事情，但若黨需要她去戰，她當然會站在第一線。（編輯：林興盟）1110331