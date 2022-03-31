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政院提修法 打破國民不引渡原則

2022/3/31 18:11
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（中央社記者賴于榛台北31日電）引渡法逾40年未修正，行政院會今天通過「引渡法修正草案」，重點包括引渡應本於互惠原則，統一引渡請求路徑、修正拒絕引渡事由等，且打破國民不引渡原則，修改為一定條件下得准予引渡國民。

引渡法於1954年4月17日公布施行，僅在1980年7月4日修正施行，迄今逾40年未再修正。行政院會今天通過引渡法修正草案，大幅翻修內容，草案將送立法院審議。

法務部會後透過新聞稿指出，引渡法內容與國際引渡實務已有落差，且與現行刑事訴訟制度產生扞格，因此參考聯合國相關國際公約、德國、日本及韓國等外國立法例擬具草案。

法務部指出，互惠乃現行國際刑事司法互助基本原則，因此草案在總則明定，引渡應本於互惠原則。

草案也明定引渡應統一請求路徑，除引渡法或條約另有規定，引渡應經由外交部向法務部為之；請求引渡時應提出引渡請求書，載明請求機關、請求目的、被引渡人姓名、性別、國籍、護照號碼等資訊。

草案也規定，若有下列情形時應拒絕引渡，包括對國家主權、國家安全、公共秩序、國際聲譽或其他重大公共利益有危害之虞；引渡犯罪屬政治性、宗教性犯罪；有理由足信，同意引渡將使被請求引渡人因種族、國籍、性別或身分，而受刑罰或其他不利益處分之虞。

草案這次也將「國民不引渡原則」，修改為在一定條件下得准予引渡國民。法務部在草案說明中指出，國際上對引渡國民各有規範，草案則折衷改採重罪得引渡原則，避免因國民不引渡原則，使應受刑法懲罰的罪犯逃脫制裁。

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草案也修正，被請求引渡人經法官訊問後，如有事實足認被請求引渡人有逃避引渡程序或引渡執行之虞，或是有事實足認被請求引渡人有妨礙外國訴訟或引渡程序調查之虞，而有羈押必要者，得為引渡羈押。

另外，草案規範，因情況急迫，請求國來不及向台灣提出引渡請求時，得透過傳真、電子郵件或其他方式，以書面向法務部請求緊急引渡羈押被請求引渡人。（編輯：林興盟）1110331

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