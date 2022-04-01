遺憾黃珊珊攻擊身世 蔣萬安：兩蔣貢獻不容抹滅

（中央社記者游凱翔台北1日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，遺憾台北市副市長黃珊珊以身世攻擊，兩位蔣總統對這塊土地的貢獻不容抹滅，相信民眾都看在眼裡，他對此感到驕傲也心懷感念。

被視為台北市長選舉熱門人選的蔣萬安日前提及黃珊珊支持度23%，若黃珊珊代表現在的台北市政府，表示有7成市民期待要有新的改變。黃珊珊昨天透過臉書回擊，用相同的邏輯，國民黨支持率11.5%，若國民黨代表現在的蔣萬安，代表有將近9成的民眾，認為蔣經國的孫子還有很大的進步空間。

蔣萬安上午接受廣播節目專訪表示，他有看到媒體報導，對於用身世來回應與攻擊，覺得很訝異、遺憾，也希望面對市政問題就事論事，因為台北市在最新民調中的光榮感、幸福感、滿意度等指標都敬陪末座，且7年內流失20萬人口，市民「用腳投票」，這對北市府來說是嚴重警訊，應嚴正面對。

主持人詢問，蔣家血統未來勢必成為選戰主軸，該如何應對。蔣萬安回應，兩位蔣總統對這塊土地有極大貢獻不容抹滅，相信民眾都看在眼裡，他對此感到驕傲也心懷感念，而過去那段歷史他無法參與，但如何從中借鏡學習到經驗，讓驕傲感得以維持，他會虛心接受外界批評。

外傳衛福部長陳時中可能參選台北市長，是否認為陳時中是很強的對手。蔣萬安說，每個人都是很強的對手，選舉過程從來不能輕忽或大意，每次經驗就是戰戰兢兢、如履薄冰，不管民調再高就是勤走基層。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主持人問及，如何因應國民黨目前面臨支持度低迷、不團結。蔣萬安表示，歷經公投、補選等挫敗，國民黨氣勢確實比較低迷，每當國民黨艱困時，有些人會選擇保持距離、切割與跳船，但他不會，因為他對國民黨有使命感，會選擇留下來，因為留下來才有機會改變，「我會一肩扛起最艱困一戰」。

此外，談到台北市議員羅智強有意參選桃園市長，蔣萬安說，公平機制很重要，要讓有意參選的人表達意見，相信黨中央過去很有經驗；羅智強不管在哪個崗位都是很強的戰力，也是很強的戰將，絕對可以帶領年底選戰。（編輯：謝佳珍）1110401