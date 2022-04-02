更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/88

朱立倫：一定會有最適當戰場讓羅智強發揮

2022/4/2 13:42（4/2 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（右4）2日上午到苗栗縣出席客家大院桐花季開鑼儀式受訪表示，國民黨台北市議員羅智強是國民黨戰將，國民黨一定會有最適當戰場讓羅智強發揮。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月2日
國民黨主席朱立倫（右4）2日上午到苗栗縣出席客家大院桐花季開鑼儀式受訪表示，國民黨台北市議員羅智強是國民黨戰將，國民黨一定會有最適當戰場讓羅智強發揮。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）中國國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨籍台北市議員羅智強是國民黨戰將，國民黨一定會有最適當戰場讓羅智強發揮。

有意參選桃園市長的羅智強昨天預告今天將宣布重大決定，但凌晨又表示取消，在與朱立倫懇談後，朱立倫要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多點時間冷靜沉澱。

朱立倫上午到苗栗縣出席客家大院桐花季開鑼儀式，接受媒體聯訪表示，在最需要的地方、最適當的時候全力拚戰，就是很有智慧又強的決定，相信羅智強一定是有智慧的人。

曾任桃園縣長的朱立倫說，國民黨在桃園沒任何分裂本錢，會秉持科學民意調查加地方協調，一定會團結一致勝選，「團結都不一定會勝選，如果不團結就絕對沒有希望。」

至於苗栗選戰布局，朱立倫表示，大家一起努力，只要夠團結，一定會勝選，用最科學方式及大家協調，共推最適當的縣長、議員及鄉鎮市長參選人。

姜太公中部道場客家大院桐花季開鑼，為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦灑花點燈祈福儀式，前副總統呂秀蓮、朱立倫等到場參加，在烏克蘭國旗灑上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願姜太公等眾神明保佑，戰爭盡快結束、世界和平。（編輯：李明宗）1110402

延伸閱讀
朱立倫：不擔心羅智強脫黨選桃園 會安排戰將舞台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀