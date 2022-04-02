朱立倫：一定會有最適當戰場讓羅智強發揮

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國民黨主席朱立倫（右4）2日上午到苗栗縣出席客家大院桐花季開鑼儀式受訪表示，國民黨台北市議員羅智強是國民黨戰將，國民黨一定會有最適當戰場讓羅智強發揮。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月2日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）中國國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨籍台北市議員羅智強是國民黨戰將，國民黨一定會有最適當戰場讓羅智強發揮。

有意參選桃園市長的羅智強昨天預告今天將宣布重大決定，但凌晨又表示取消，在與朱立倫懇談後，朱立倫要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多點時間冷靜沉澱。

朱立倫上午到苗栗縣出席客家大院桐花季開鑼儀式，接受媒體聯訪表示，在最需要的地方、最適當的時候全力拚戰，就是很有智慧又強的決定，相信羅智強一定是有智慧的人。

曾任桃園縣長的朱立倫說，國民黨在桃園沒任何分裂本錢，會秉持科學民意調查加地方協調，一定會團結一致勝選，「團結都不一定會勝選，如果不團結就絕對沒有希望。」

至於苗栗選戰布局，朱立倫表示，大家一起努力，只要夠團結，一定會勝選，用最科學方式及大家協調，共推最適當的縣長、議員及鄉鎮市長參選人。

姜太公中部道場客家大院桐花季開鑼，為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦灑花點燈祈福儀式，前副總統呂秀蓮、朱立倫等到場參加，在烏克蘭國旗灑上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願姜太公等眾神明保佑，戰爭盡快結束、世界和平。（編輯：李明宗）1110402