面對年底選舉 蔣萬安盼各縣市串連發揮團體戰力

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（中央社記者王承中台北3日電）被視為台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安今天表示，年底選舉絕對是團體戰，希望不管是北北基桃的共同生活圈，而是各縣市都能串連發揮團體戰力。他認為只有團隊戰力發揮極致，才能得到更多人認同。

面對年底九合一選舉，國民黨正在進行縣市長及縣市議員提名作業。由於國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，國民黨在年底選舉能否重新奪回桃園市的執政權，是黨內及各界關注焦點。

被視為台北市長選舉熱門人選的蔣萬安今天在接受媒體聯訪時被問及，國民黨內提名紛爭不斷，是否應盡快讓提名塵埃落定？他表示，黨中央和地方黨部都有完整規劃和安排，若提名作業能儘早完成，他樂觀其成。

蔣萬安指出，目前台北市已經在進行議員提名作業，而在其他縣市，黨中央都有整體考量，他希望提名作業能夠順利，而黨中央一定可以做好相關的溝通協調。

蔣萬安表示，年底選舉絕對是團體戰，希望不管是北北基桃共同生活圈，而是各縣市都能串連發揮團體戰力，這是年底選舉黨中央和黨部會規劃的方向，他也認為這樣的做法非常好，只有團隊戰力發揮極致，才能得到更多人認同。

蔣萬安日前表示以蔣家人為榮，行政院長蘇貞昌今天表示，人不能選擇自己父母，但可以選擇自己的國家領導人或城市領導人。

蔣萬安指出，兩位蔣總統對於中華民國這片土地有貢獻，且不容抹滅及扭曲，他身為蔣家後人，當然感到非常驕傲、光榮。

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蔣萬安表示，台灣已進入民主化，這是過去前輩一點一滴所累積，兩位蔣總統為台灣經濟起飛、民主化發展打下非常好的基礎。過去那段歷史他無法參與，但面對未來，希望共同努力，為這片土地創造新的世代。

對於蘇貞昌所提兼顧防疫與經濟的新台灣模式，蔣萬安指出，民眾最想知道的是政府現在到底要如何因應疫情的走向，是要清零還是要與病毒共存，政府應說明清楚，讓民眾、產業能有所依循，否則大家會無所適從，請政府拿出相應的辦法跟措施。（編輯：蘇志宗）1110403