數發部將掛牌 朝野立委盼成為數位科技領頭羊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）為確保資安及促進數位經濟發展，數位發展部今年將掛牌。民進黨立委劉世芳今天表示，面對現代化戰爭及社經發展型態，數位發展部任務重要，除資安、也要發展數位產業。國民黨立委洪孟楷指出，期待看到數位發展部作為領頭羊。

為落實總統蔡英文所揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃等政策目標，主掌國家數位發展政策的數位發展部今年即將掛牌。行政院表示，數位發展部未來功能定位，包括確保國家資通安全、促進數位經濟發展、加速國家數位轉型，串成公私協力的資安國家隊。

民進黨立法院黨團交通政策小組召集人、立委劉世芳告訴中央社記者，數位發展部預計將在年中掛牌，下轄數位產業署及資通安全署。在面對現代化戰爭及社會經濟發展的型態，數位發展部的任務非常重要，跟交通部、經濟部、國防部及NCC的業務有高度相關。

劉世芳指出，從烏俄戰爭中可以看到，無聲無息的戰爭就是數位戰爭，而數位戰爭絕對不是等到指揮官發號司令後才開始進行。數位發展部更能協調各部會，還要關注科技面及現在化國家治理的觀念，如此才能符合全民對數位發展部的期待。

洪孟楷表示，數位發展部是總統蔡英文很重要的政策，結合部分科技部及NCC的業務，數位發展絕對是未來的重要趨勢，期望有明確的方向跟目標。

洪孟楷說，台灣在軟實力方面，在世界上絕對是名列前茅，希望數位發展能有清晰的戰略目標，以結合產業進行超前規劃與部署，如元宇宙等未來趨勢。

洪孟楷指出，期待看到數位發展部可以作為領頭羊的角色，進行人才培育、整合資源以形塑有效的國家政策目標，整合產業。（編輯：蘇志宗）1110403