辦理污水處理建設未發揮效能 監院糾正嘉義市府

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（中央社記者陳俊華台北4日電）監察院指出，嘉義市政府辦理污水下水道建設計畫，截至1月只完成4241戶接管，未達成1萬5000戶目標；耗資近5億元興建的水資源回收中心也未有效發揮應有效能，通過糾正嘉義市政府。

根據監察院最新公布的糾正案文，嘉義市政府原以人力及經驗不足為由，將污水處理廠委託營建署代辦，但在民國105年7月間終止代辦，收回改採統包方式辦理，導致設計廠商已完成基本設計、細部設計成果及費用，共計新台幣813萬餘元，因統包廠商設計污水處理方式不同，無法接續使用，形同虛擲。

監察院指出，改採統包用意在於縮短建置時程，但嘉義市政府耗時5個多月，才完成統包設計審查作業，未能發揮統包效益，截至111年1月也只完成4241戶接管、占4.17%，未達成原有接管1萬5000戶目標，核有怠忽。

監察院說，嘉義市政府辦理污水下水道分支管網及用戶接管共分9標，從第1標開始，就因未詳實評估而延宕、第2標至第3標也因未先擬訂整體計畫的標準圖說與通用規範、而接續延宕；各標完工日都較原訂目標落後2年8個月至3年1個月不等，且連帶影響第4標至第9標進度。

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監察院表示，截至監委調查的111年1月止，結算耗資4億9552萬餘元興建的水資源回收中心，每日處理量為 2267.7噸，只達契約處理量每日1萬2000噸的18.9%，未能有效發揮應有效能，確有疏失。

監察院指出，監委陳景峻、蘇麗瓊、郭文東依憲法第97條第1項及監察法第24條規定提案糾正，監察院也在3月15日通過糾正嘉義市政府，並移送行政院轉飭所屬確實檢討、改善。（編輯：林興盟）1110404