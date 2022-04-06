疫情再起 國民黨籲提高長者疫苗施打率

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨副秘書長王育敏今天說，這波疫情對長者的健康衝擊大，台灣長者第3劑的施打比例偏低，如何強化長者疫苗施打率是首要任務，疫情指揮中心應提高長者疫苗施打率。

國民黨上午召開「疫情狂燒，全民恐慌，建議政府提高疫苗施打率、規劃防疫措施」記者會。

國民黨提出明確定義輕症，以檢核表方式進行篩選，各縣市應同步；廣設加強版防疫旅館，供PCR陽性、無症狀或輕症者入住；各縣市廣設篩檢站、鼓勵民眾主動使用居家快篩，即時發現社區漏洞；積極鼓勵接種疫苗（3劑皆完成），主要著重在高齡區段；增購口服新冠病毒治療藥物，以應付可能的大量需求等建議。

王育敏指出，這波疫情對長者的健康衝擊大，鄰近的香港或南韓在疫情再起之際，年輕人擋得住，但年長者仍有死亡案例；香港8000多人死亡中多數是年長者，而南韓鼓勵長者接種疫苗，60歲以上的疫苗施打率高達96%，但台灣長者第3劑的施打比例偏低，政府如何強化長者疫苗施打率是首要任務。

王育敏也說，對於接種疫苗受害人，南韓是從寬，台灣卻是斤斤計較，受理案件低、審核通過件數更低，導致疫苗受害者無法得到有效補償，也無實質鼓勵效果。她呼籲疫情指揮中心應提高長者疫苗施打率，疫苗受害補償機制也要做到位，希望在這波疫情中維護長者的健康安全。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，普篩與快篩是發現病例的最好方法，從疫苗接種到普篩、快篩，做好分艙分流，針對可能的陽性個案，政府要有相關SOP作法，讓民眾清楚知道下一步該怎麼做。

藥師沈采穎提出建立器材辨識碼、藥物儲備量能、視訊醫療建置、居家快普篩等建議，她表示，政府應建立雲端平台，讓民眾可以上傳居家快普篩結果，以阻斷傳播鏈。（編輯：謝佳珍）1110406