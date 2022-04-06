新型MH-60R反潛直升機採購規劃 國防部審查中

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（中央社記者游凱翔台北6日電）立法院外交及國防委員會召委江啟臣今天考察左營海軍基地，他關切500 MD反潛直升機老舊，以及新型MH-60R反潛直升機採購案。海軍指出，發價書需求信函已呈國防部審查中，將按照規劃時程提出。

立法院外交及國防委員會召集委員、國民黨立委江啟臣辦公室發布新聞稿表示，江啟臣與委員會相關委員上午在國防部常務次長房茂宏中將陪同下，考察左營海軍基地，聽取康定級艦、反潛直升機任務簡報，並考察反潛直升機落艦操演，瞭解國軍訓練成果。

江啟臣辦公室指出，海軍近年推動各項重大軍投建案，今年將推動康定級艦戰鬥系統性能提升，另規劃執行MH-60R新型反潛直升機採購案，江啟臣關切採購案執行進度。根據海軍的說明，目前發價書需求信函已呈國防部審查中，將按規劃時程提出。

江啟臣強調，反潛直升機為台灣重要海軍戰力，目前海軍500 MD反潛直升機機齡老舊，急需汰換籌補，他要求國防部積極爭取美方釋出台灣國防需求裝備，除了增強戰力，也達到有效抑制敵方犯台的目的。

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有關今年海軍敦睦遠航執行情況，海軍參謀長蔣正國中將表示，近日將展開人員防疫隔離及核酸（PCR）篩檢，預計4月中旬啟程，但今年因全球疫情未歇，僅進行遠航訓練，不會停靠邦交國。

江啟臣呼籲，船艦應落實防疫作為，除體溫量測及艦艇消毒、換氣外，對於長航任務船艦也應配有自動化核酸分析儀，以利醫官診斷處置，同時提醒國防部應積極協助疫苗施打，要求國防部應備妥新冠肺炎相關治療藥物，做好確診官兵照護。（編輯：郭無患）1110406