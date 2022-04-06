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首頁 / 政治

時力立委拋不分區議員制 監督地方政府施政

2022/4/6 16:11
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（中央社記者王揚宇台北6日電）時代力量立委王婉諭今天表示，很多地方議員被派系把持，無法監督地方施政及預算，或許應思考透過漸進式的改革，是否建立不分區議員制。

由時代力量立委邱顯智、王婉諭發起的「行動時代」，今天與經濟民主連合、台灣地方治理研究學會合辦「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」論壇，邀請前台南縣長蘇煥智等專家學者出席，並於會前舉行記者會，說明相關訴求。

邱顯智說，雖然攸關大新竹合併升格的地方制度法第4條條文修正草案被擱置，但對於台灣整體發展的行政區劃法、財政收支劃分法的討論，不能就此被擱置，因此今天舉行這場論壇，希望社會各界能集思廣益，為台灣下一個百年奠定永續發展的基礎。

王婉諭說，台灣的地方自治遇到很多問題，包括地方議員的選舉有必要調整，因為很多議員長期被派系把持，無法執行監督地方政府施政、預算的職責，只顧所屬團體或派系的利益。

王婉諭呼籲各界一同思考，在各選區或各縣市有不分區議員，讓不分區議員可以真正著重在政府施政，以及呈現政黨理念，而非只是利益的劃分。

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蘇煥智建議，無論是什麼樣的行政區劃法，都必須要經過人民同意，即要經過地方人民的公民投票；此外，也要解決中央集權及集稅的問題，否則地方沒錢的情況下，哪有地方自治可言。

台灣地方治理研究學會理事長趙永茂提到，修法時要看世界趨勢，而在討論國土規劃、區域發展等議題時，不是只有發展直轄市，更重要的是如何平衡區域與城鄉、偏遠地區的發展。（編輯：黃國倫）1110406

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