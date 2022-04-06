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國民黨議員北上 盼朱立倫勸李四川選高雄市長

2022/4/6 17:19
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍今天與多位黨籍議員北上拜會前高雄市副市長李四川及黨主席朱立倫，盼朱立倫力勸李四川參選高雄市長，童燕珍說，朱立倫承諾會努力促成。

國民黨備戰年底縣市長選舉，但在高雄目前卻出現選將難尋狀況，童燕珍今天與國民黨籍高雄市議員陳美雅、黃紹庭等，到台北拜會李四川，接著前往國民黨中央黨部和朱立倫會面，表達高雄藍營心聲。

童燕珍等人在受訪時表示，今天和李四川相談甚歡，雖然李四川暫時拒絕出戰，但大家還會繼續努力，也認為還有空間，了解李四川目前有其他顧慮，但也希望李四川能好好思考。

童燕珍指出，他們也把高雄市民的心聲帶上來，希望朱立倫能了解，高雄市迫切希望市長人選能夠早一點產生，而大家都希望李四川能夠代表國民黨參選高雄市長，因為在李四川擔任副市長期間，非常有政績，讓高雄市民非常肯定，也都覺得李四川是最適當人選。

童燕珍也說，朱立倫跟李四川是非常好的朋友，彼此非常了解，朱立倫知道如何用最溫和、最讓李四川能接受的方式，不要太過於急促要李四川做什麼決定，給點時間，讓李四川能夠處理完困難與疑慮，才能全心全意到高雄市參選。

媒體詢問，如果台北市議員羅智強無法獲國民黨提名參選桃園市長，是否會接受羅智強到高雄選市長，童燕珍說，羅智強在黨內非常優秀，無論最後決定到高雄市或其他地方參選，相信大家都會支持，畢竟羅智強非常有戰力。

談到是否可能在高雄出現藍白合狀況，黃紹庭表示，上次市長補選，民眾黨推出的人選得票率僅4%，到現在為止，民眾黨不止在高雄市議會沒有任何席次，連可能到年底要找人都有其困難。

黃紹庭說，高雄市議會國民黨過半且當議長，產生人選的方式上，到底是要找知名度高的空降，還是像李四川這樣在當地服務過，或者中生代議員，不外乎就是從這三面向來產生人選。（編輯：林興盟）1110406

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