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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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吾爾開希欣見裴洛西迅速訪台 11日將見面

2022/4/7 13:38（4/8 07:23 更新）
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中國民運人士吾爾開希與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相識30餘年。圖為他（右）和裴洛西（左）於「六四」10週年紀念活動上，和美國人權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）的遺孀金恩夫人（Coretta King）合影。（受訪者提供）中央社 111年4月7日
中國民運人士吾爾開希與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相識30餘年。圖為他（右）和裴洛西（左）於「六四」10週年紀念活動上，和美國人權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）的遺孀金恩夫人（Coretta King）合影。（受訪者提供）中央社 111年4月7日
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（中央社記者沈朋達台北7日電）美國眾議院長裴洛西傳將訪台。立法院人權委員會秘書長吾爾開希指去年9月在美曾邀裴洛西訪台，裴洛西當時雖允諾，但他也沒想到會這麼快。他預計將於11日和裴洛西在台見面。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

中國民運人士吾爾開希去年9月曾以立法院人權委員會秘書長身分，在美國拜會裴洛西。吾爾開希7日接受中央社採訪時表示，他當時曾向裴洛西傳達立法院長游錫堃、立法院人權委員會長王定宇的邀訪之意。

他說，裴洛西當時告訴他，台灣是她心中極為特別的地方，「我會讓訪台成行」（I will make the trip happen）。他也說，這段時間和裴洛西的幕僚長密切聯繫，1日時得知她的訪台計畫。

吾爾開希強調，自己不敢居功稱裴洛西訪台和自己有關，但他當時邀訪時，感受到裴洛西回應的態度真誠。對於裴洛西在半年多後迅速到訪台灣，吾爾開希也感到驚喜。

吾爾開希說，與他相識30餘年的裴洛西一直是堅定的人權捍衛者，也始終關注中國民主化議題，這從裴洛西長期關注「六四」民運、新疆維吾爾族人權、香港，和中國維權律師等議題，即明顯可見。

吾爾開希也在去年見面時向裴洛西提到，台灣是亞洲的民主燈塔。

他預計將於11日裴洛西離台前與她見面，屆時會感謝這位相識數十載的老友，對台灣傳達清晰訊息，也希望美國國會能監督行政權落實「美國競爭法案」（America COMPETES Act）中的友台內容。（編輯：呂佳蓉）1110407

身兼立法院人權促進會祕書長的中國民運人士吾爾開希指2021年9月在美曾邀裴洛西訪台，裴洛西當時雖允諾，但他也沒想到會這麼快成行。中央社記者沈朋達攝 111年4月7日
身兼立法院人權促進會祕書長的中國民運人士吾爾開希指2021年9月在美曾邀裴洛西訪台，裴洛西當時雖允諾，但他也沒想到會這麼快成行。中央社記者沈朋達攝 111年4月7日
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