賴怡忠：5到10年內 台灣邁向國家正常化契機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北9日電）台灣智庫執行委員賴怡忠今天以「俄烏戰局下台灣處境與展望」為題演講表示，未來5到10年，台灣命運可能發生重大改變，這也是台灣邁向國家正常化契機，但台灣也必須強化自主防衛訓練。

台灣制憲基金會、台灣基督長老教會總會教會與社會委員會、李登輝基金會等共同主辦「新憲法．新國家」雙北座談會列車，首場下午在台北義光教會舉行，邀請台灣智庫執行委員賴怡忠、王立第二戰研所企劃負責人林秉宥、台灣制憲基金會董事王美琇主講。

賴怡忠主講「俄烏戰局下台灣處境與展望」時提到，俄羅斯出兵攻打烏克蘭對國際格局產生3個新認識，首先是寡頭或獨裁者政權因對內與對外都採極權統治，外界難以用理性來判斷其行動決策；其次，俄國陳列兵力讓西歐國家清醒並確認，中歐國家呼籲的「俄羅斯不可信」警告是正確的。

賴怡忠指出，三是原歐陸與亞太兩個區域安全議題，現因中國與俄羅斯同為集權政體、被視為一體，未來印太戰略將與歐洲局勢合而為一看待，各國在亞太地區如派遣軍艦航行的軍事存在加深，台灣或台海議題的國際化趨勢明顯。

就此國際局勢變化看，賴怡忠認為，未來5到10年，是台灣命運可能發生重大改變關鍵時刻，亦是台灣邁向國家正常化的契機；對此，台灣除借鑑烏克蘭英勇抵禦俄軍的意志，也要強化全民自主防衛訓練。

林秉宥主講「看好了，烏克蘭只示範一次：如何建立台灣的國民心防」時主張，台灣必須建立全民防衛體系，從社區開始組建「分區：我在哪裡」、「分類：我是誰」、「分派任務：我該做什麼」等防衛架構。

林秉宥認為，在規劃時程表上，2022年推動全民防衛體系架構概念，2023年放寬商業法規推動示範，2024年完成民力盤點與各項法規工作，2025年落實全民防衛體系。

王美琇主講「制憲與正常國家的時代意義」時強調，國際挺台灣力道逐漸加大，包括前美國國務卿蓬佩奧表示美國應與台灣建交、美國眾議院外交委員會呼籲正名台灣駐美代表處、歐洲各國陸續訪台等。

王美琇指出，台灣最新民意顯示81.2%支持台美建交、61.8%支持應改中華民國國號為台灣；全民應一起努力制定台灣新憲法，邁向國家正常化。（編輯：林克倫）1110409