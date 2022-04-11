趙少康被拱選高雄？蔣萬安：若有人願扛責任正面看待

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨難尋高雄市長選將，外傳戰鬥藍拱中廣董事長趙少康參選。備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天表示，年底選戰對國民黨都是硬仗，任何選區只要有人願意扛起責任、表態，大家都應抱持正面的看法。

國民黨備戰年底縣市長選舉，但在高雄市卻出現選將難尋狀況，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍日前與多位黨籍議員北上拜會前高雄市副市長李四川，但李四川表示無參選意願。外傳戰鬥藍近來醞釀拱中廣董事長趙少康南下出征。

蔣萬安今天在立法院接受媒體訪問時，被問到此事時表示，年底選戰對國民黨來講都是硬仗。他認為，任何一個選區只要有人願意扛起責任、表態，大家都應抱持正面的看法。

媒體詢問國民黨桃園市長提名爭議，蔣萬安指出，包括台北市議員羅智強等幾位優秀人選都有表態，黨中央現在已進行相關協調，也有既定提名機制，就遵照機制跟遊戲規則走，總是希望能推出最好的候選人，符合各界期待，好好面對年底選戰。

外傳台北市副市長黃珊珊可能6月請辭參選，蔣萬安指出，參選當然是每個人的權利，但現階段疫情可能再起，變化非常快速，民眾期待看到政府能盡快確立戰略目標，因應對策也要提出來。

至於衛福部長陳時中是否適合在此時投入選舉？蔣萬安表示，現在還是應該先做好防疫，不該在這時候討論任何選舉的事情。

蔣萬安在答覆年底選舉如何爭取中間選民支持的問題時說，他持續努力、勤走基層。這段期間他一直在地方上聽取民眾反應很多需要解決的事情，他在四月份也擴充法律諮詢據點到大安區、大同區、文山區，就是希望擴大服務，也在萬華區試辦心理諮詢服務。

至於日前拋出中正紀念堂轉型升級為「台灣建設紀念館」方案，黨內意見不一，蔣萬安表示，提出這個議題，是不希望中正紀念堂的議題可以由任何人、任何政黨或少數官員任意決定，也不希望看到任何政黨操作意識形態，持續製造社會上的對立及仇恨。（編輯：郭無患）1110411