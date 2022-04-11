賴清德：新冠口服藥第2季前到貨 降低國內醫療負擔

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（中央社記者蘇龍麒台北11日電）副總統賴清德今天表示，面對疫情挑戰已經進入防疫的新台灣模式，衛福部公布加購70萬人份新冠口服藥，其中35萬份將於第2季前運抵台灣，要保障國人的治療權利，同時降低國內醫療量能的負擔。

賴副總統晚間在臉書發文指出，這波疫情變化快速，除了調整防疫策略，將各方資源調整至符合現行模式之外，更以「重症求清零、輕症有管控、正常過生活」為目標，透過積極防疫、穩健開放的方式，兼顧國家經濟與國人生活。

他說，在新的防疫模式下，除了配合指揮中心指示，還要拜託民眾，一起協助強化自主防疫，下載使用「台灣社交距離App」運用科技防疫，自動比對有無接觸過確診者，讓台灣的自動化疫調做得更好，越多人下載，就越有用。

賴副總統也感謝各界關心他的健康狀況指出，今早有再進行一次快篩，結果為陰性，狀況良好、一切健康，請民眾放心。

他說，防疫需要大家一起努力，請民眾持續配合防疫措施，戴口罩、勤洗手、完整接種3劑疫苗，並互相提醒下載「台灣社交距離App」，一起團結抗疫、守住台灣。（編輯：林克倫）1110411